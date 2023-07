Diễn biến mới của bão số 2 Doksuri và đợt mưa lớn trút xuống Bắc Bộ

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2 Doksuri. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng nay (28/7), bão số 2 Doksuri đang ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Chỉ trong khoảng trưa nay, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc. Sau đó, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành vùng áp thấp và tan dần. Cơn bão số 2 Doksuri không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng sớm nay (28/7), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa dông xuất hiện khiến nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt. Ảnh minh họa

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/7 đến 8h ngày 28/7 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi trên 100mm như: Bản Lang (Lai Châu) 119mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 170.2mm, Tân Hợp (Yên Bái) 134.8mm, Gia Phú (Lào Cai) 134.8mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 171.2mm, Phú Bình (Tuyên Quang) 157.6mm…; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi trên 50mm như: Đắk Glei (Kon Tum) 63.2mm,...

Dự báo, ngày 28-29/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]