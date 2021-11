Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh 43 tuổi

Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Ngô Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Ngô Thanh Bình - tân Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ngày 15/11, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Ngô Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên từ ngày 1/12/2021.

Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được điều động, thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc từ 1/12.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng Đại tá Tráng A Tủa và Đại tá Ngô Thanh Bình đã được tin tưởng giao trọng trách mới với tinh thần cầu thị, khắc phục khó khăn trong công tác và luôn luôn tích cực học tập, làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Ngô Thanh Bình sinh năm 1978, quê tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đại tá Bình đã nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và kinh qua nhiều chức vụ tại đây.

