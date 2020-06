Đại tá Võ Trọng Hải, từ trinh sát biên phòng đến tân Giám đốc Công an Nghệ An

Chủ Nhật, ngày 28/06/2020 10:05 AM (GMT+7)

Năm 1988, ông Võ Trọng Hải nhập ngũ và trở thành trinh sát của Bộ đội biên phòng. Hơn 30 năm sau, ông trở thành Giám đốc Công an Hà Tĩnh, rồi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Nghệ An.

Một người có thời gian dài gắn bó và thành danh trong lực lượng Bộ đội biên phòng, rồi chuyển sang lực lượng Công an (mặc dù cùng là lực lượng vũ trang) như trường hợp đại tá Võ Trọng Hải là rất hiếm gặp.

Đại tá Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 20 tuổi ông nhập ngũ trở thành lính trinh sát biên phòng. Trải qua quá trình công tác, ông lần lượt được giao giữ các chức vụ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó Chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải, tân Giám đốc Công an Nghệ An (ảnh Công an Nghệ An).

Sau 30 năm gắn bó với lực lượng Bộ đội biên phòng, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh (tháng 8/2018). Hơn 6 tháng sau, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh (tháng 3/2019).

Hơn 1 năm sau, ông được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an Nghệ An (thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu).

Trở lại với quá trình công tác của đại tá Võ Trọng Hải khi còn ở lực lượng biên phòng, ông được xem là vị chỉ huy xuất sắc, gắn liền với nhiều chiến công triệt phá những chuyên án ma túy lớn.

Bản báo cáo của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ghi rõ: Đại tá Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh thắng lợi 125 chuyên án, vụ án, bắt 232 đối tượng, trong đó 100 vụ/ bắt 115 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, thu 72,4 kg heroin, 1.712 kg cần sa, 1.775.664 viên ma túy các loại, 11,9kg methampheptamin (ma túy đá), 66 khẩu súng quân dụng, 4.985 viên đạn, 5 quả lựu đạn, 18 quả mìn....

Sau khi giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh một thời gian, đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo triệt phá chuyên án ma túy, thu số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Công an mở rộng điều tra chuyên án ma túy (ảnh IT).

Theo chuyên án, Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt 5 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại nhà Phạm Văn Phi (ở phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Qua khám xét lực lượng Công an Hà Tĩnh thu giữ 30 thùng cát tông bên trong đựng 60 loa thùng, trong các loa thùng đựng 580kg ma túy đá, 40 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm đối tượng (trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma túy" xảy ra tại địa bàn xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan điều tra đã triệu tập 6 đối tượng liên quan; thu giữ 100 bánh heroin, 640kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trên 14 tỷ đồng và một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Tính riêng trong năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã thu giữ 252 bánh heroin; 946,6kg ma tuý; 27.985 viên ma túy tổng hợp; hơn 4kg ketamine.

Với những thành tích và chiến công trong chỉ đạo đánh án, đại tá Võ Trọng Hải được biệt danh là "khắc tinh của tội phạm", đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trở thành Giám đốc Công an Nghệ An, được xem là thử thách mới với đại tá Võ Trọng Hải. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, có đường biên giới dài…Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Chính phủ, Bộ Công an xác định Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước.

Vào cuối năm 2019, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khi trả lời chất vấn các đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã cho biết: Giai đoạn 2012 - 2015, trung bình mỗi năm chỉ phát hiện khoảng 907 vụ ma túy, tuy nhiên từ 2016 - 2019, trung bình mỗi năm phát hiện tới 1.231 vụ, tính cơ học tăng 324 vụ, số đối tượng tăng thêm 310, lượng ma túy tăng thêm 4 lần.

Nguyên nhân tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng cao, do đường biên giới dài, gần 80% lượng ma túy thẩm lậu từ biên giới Lào vào Nghệ An. Nghệ An nằm gần "tam giác vàng" - trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới. Nguồn lợi thu lại từ buôn bán ma túy "siêu lợi nhuận" khiến vấn đề buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Nguồn: https://danviet.vn/dai-ta-vo-trong-hai-tu-trinh-sat-bien-phong-den-tan-giam-doc-cong-an-nghe-an-...Nguồn: https://danviet.vn/dai-ta-vo-trong-hai-tu-trinh-sat-bien-phong-den-tan-giam-doc-cong-an-nghe-an-20200627231136708.htm