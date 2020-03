Dịch Covid-19 tối 28/3: “Ca đầu tiên tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam” là thông tin giả

Bộ Y tế bác bỏ thông tin cho rằng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 tối 28/3, Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong. Trước đó, sáng cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân số 33 (58 tuổi, quốc tịch Anh). Đây là trường hợp thứ 21 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được chữa khỏi bệnh.

+ Liên quan đến thông tin cho rằng đã có 1 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong lan truyền trên mạng xã hội, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế khẳng định: “Cho đến 14h30 ngày 28/3/2020, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh Covid-19, không ghi nhận trường hợp nào tử vong”.

Bộ Y tế khuyến cáo mọi người cần tỉnh táo, đây là tin giả, đồn thất thiệt.

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: Thông tin phong tỏa một số TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là không chính xác. Dù dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát.

+ Thông tin 23 thủy thủ của tàu sân bay Theodore Roosevelt dương tính với Covid-19, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cho biết, trong và sau chuyến thăm Việt Nam, tàu này vẫn đón các chuyến bay thăm phối hợp của quân đội Mỹ từ nhiều nơi khác. Hiện phía Mỹ tiếp tục tìm hiểu và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân và nguồn lây nhiễm đối với các thủy thủ tàu Theodore Roosevelt.

Còn về phía Việt Nam, khi tàu sân bay Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng, các cơ quan chức năng Việt Nam và Mỹ đã nghiêm túc phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 như giám sát y tế đối với các thủy thủ đoàn, thực hiện khử trùng các địa điểm lưu trú của phái đoàn Mỹ, các địa điểm diễn ra các hoạt động trao đổi nghiệp vụ và giao lưu...

+ Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, đơn vị xác minh được 194 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar phường Thảo Điền, quận 2 ngày 14/3. Trong số này, có 73 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, 13 trường hợp dương tính, số còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

+ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng Trạm y tế phường Lý Thái Tổ mời 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc. Lý do 4 người dân này đã nhiều lần không chấp hành nhắc nhở quy định đeo khẩu trang của tổ công tác phường Lý Thái Tổ.

+ Ngày 28/3, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, rất đông dân đã kéo nhau xuống biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ) tắm để giải nhiệt. Chính quyền TP đã cử lực lượng xuống biển yêu cầu người dân trở về nhà, đồng thời, cắm bảng thông báo cấm tắm biển, cử lực lượng canh gác các tuyến đường xuống biển.

+ Abbott - công ty thiết kế bộ kít thử nhanh Covid-19, có trụ sở tại bang Illinois (Mỹ) mới đây cho biết, họ đã nhận được sự phê duyệt của chính phủ Mỹ, cho phép sử dụng bộ kít xét nghiệm Covid-19 ra kết quả dương tính chỉ sau 5 phút và kết quả âm tính sau 13 phút.

Đại diện của công ty Abbott, mỗi ngày công ty này có thể sản xuất 50.000 bộ dụng cụ xét nghiệm. Bộ xét nghiệm này được kỳ vọng có thể đáp ứng nhu cầu kiểm tra virus của hàng chục ngàn người Mỹ mỗi ngày.

+ Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đều được xác định đã dương tính với Covid-19. Theo Daily Mail, cả ông Johnson và Hancock đều bị dư luận chỉ trích vì không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nhất ngăn ngừa virus. Cả hai được nhìn thấy bình thản đứng gần nhau trong những ngày qua, dù quy định an toàn tối thiểu là phải cách xa 2 mét.

+ Ông Baldev Singh, 70 tuổi, giáo chủ của giáo phái Sikh (Tích Khắc giáo) ở Ấn Độ đã tử vong sau khi nhiễm Covid-19. Ông Baldev Singh đã tham dự Holla Mohalla, lễ hội tôn giáo Sikh tại thành phố Anandpur Sahib, bang Punjab. Ít nhất 19 người đã dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc với ông và hơn 40.000 người khác đang phải cách ly.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

