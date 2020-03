Dịch Covid-19: Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản đang là mối quan tâm lớn nhất

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 10:20 AM (GMT+7)

Sự gia tăng liên tục về số lượng các trường hợp mắc và số quốc gia bị ảnh hưởng trong vài ngày qua tiếp tục là mối quan tâm của WHO.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 10:19 03/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & BNO News (Số liệu cập nhật lúc03/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & BNO News Thế giới Trung Quốc Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa có bài phát biểu khai mạc cuộc họp về dịch Covid-19 tại trụ sở WHO. Nội dung bài phát biểu này đã được Sở Y tế TP.HCM dẫn lại để cung cấp thông tin đến người dân về tình hình dịch bệnh.

Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là mối quan tâm lớn nhất của WHO hiện nay

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, sự gia tăng liên tục về số lượng các trường hợp mắc và số quốc gia bị ảnh hưởng trong vài ngày qua tiếp tục là mối quan tâm của WHO. Song số lượng các trường hợp mắc và tử vong tại Trung Quốc tiếp tục giảm.

Chẳng hạn vào ngày 1/3, Trung Quốc báo cáo có 206 trường hợp nhiễm Covid-19 (mức thấp nhất kể từ ngày 22/1), trong đó chỉ có 8 trường hợp bên ngoài tỉnh Hồ Bắc. Còn bên ngoài Trung Quốc, tổng cộng đã có 8.739 trường hợp nhiễm Covid-19 được báo cáo từ 61 quốc gia, với 127 trường hợp tử vong.

So sánh số liệu trong ngày 1/3, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: Số trường hợp được báo cáo bên ngoài Trung Quốc cao gấp 9 lần so với số báo cáo từ Trung Quốc. Diễn biến dịch bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là mối quan tâm lớn nhất của WHO hiện nay.

“Hàn Quốc hiện đã báo cáo hơn 4.200 trường hợp mắc và 22 người đã tử vong, chiếm hơn một nửa số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, các trường hợp mắc ở Hàn Quốc dường như chủ yếu đến từ 5 chùm ca bệnh được biết đến, chứ không phải là lây lan rộng trong cộng đồng. Điều này rất quan trọng vì nó chỉ ra rằng các biện pháp giám sát đang hoạt động và dịch bệnh ở Hàn Quốc vẫn có thể được ngăn chặn”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO.

Theo Tổng Giám đốc WHO, biết và hiểu về dịch bệnh là yêu cầu đầu tiên để đánh bại nó. Tình hình Hàn Quốc cũng cho thấy đây là một loại virus khác thường với các tính chất khác thường. Virus này không phải là virus cúm.

Ông khẳng định, việc ngăn chặn Covid-19 là khả thi và phải là hành động ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia. Nếu các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai sớm và tích cực, các quốc gia có thể làm ngừng sự lan truyền dịch bệnh và làm tăng khả năng cứu sống.

WHO tiếp tục theo dõi sát từng giờ, từng ngày và liên tục phân tích dữ liệu

“Câu hỏi Covid-19 có phải là đại dịch hay chưa? WHO đánh giá cao mối quan tâm này, và tiếp tục theo dõi sát từng giờ, từng ngày và liên tục phân tích dữ liệu thu thập được. WHO sẽ không ngần ngại công bố đây là một đại dịch nếu có bằng chứng cho thấy điều đó”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng Giám đốc WHO nói.

Giải thích cho điều này, ông nhắc tới những con số sau: Trong số 88.913 trường hợp được báo cáo trên toàn cầu cho đến nay, 90% là ở Trung Quốc, và chủ yếu ở một tỉnh của Trung Quốc. Trong số 8.739 trường hợp được báo cáo bên ngoài Trung Quốc, 81% là từ 4 quốc gia. Trong số 57 quốc gia bị ảnh hưởng khác, có 38 quốc gia báo cáo chỉ có 10 trường hợp hoặc ít hơn, 19 quốc gia chỉ báo cáo một trường hợp và một số quốc gia báo cáo không có ca mắc mới trong vòng hai tuần qua.

“Chúng tôi biết mọi người đang lo sợ. Chúng tôi biết có nhiều mối quan tâm và nhiều câu hỏi lo ngại đặt ra, như: Covid-19 sẽ lây lan trong cộng đồng của tôi? Con tôi sẽ ổn chứ? Bố mẹ tôi sẽ ổn chứ? Có an toàn để tổ chức một sự kiện? Có nên đi du lịch? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đang sống, tuổi của bạn và sức khỏe của bạn.

Các cá nhân, gia đình và cộng đồng hãy làm theo lời khuyên được cung cấp bởi các cơ quan y tế và các chuyên gia y tế địa phương. WHO sẽ tiếp tục cung cấp hướng dẫn dựa trên bằng chứng”, thông điệp của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng như WHO.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-han-quoc-y-iran-va-nhat-ban-dang-la-moi-quan-ta...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/dich-covid-19-han-quoc-y-iran-va-nhat-ban-dang-la-moi-quan-tam-lon-nhat-1064170.html