Đi trăng mật, chồng chết vợ nguy kịch vì đuối nước

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 07:25 AM (GMT+7)

Phát hiện vợ bị đuối nước, sóng cuốn ra xa. Người chồng nhanh chóng lao vào sóng cứu vợ.

Người dân đưa nạn nhân lên bờ để sơ cứu.

Ngày 14/5 thông tin từ chính quyền xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 13/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân nữ tên H.T.T (sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) trong tình trạng tràn dịch màng phổi với tiên lượng xấu. Bệnh nhân được chuyển từ bãi tắm xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến bệnh viện cấp cứu do bị ngạt nước nặng.

Theo người nhà bệnh nhân, vợ chồng chị T. mới cưới nhau được hơn 1 tháng, đang có bầu. Chiều 13/5, anh H. và chị T. rủ nhau đi biển Quỳnh Nghĩa tắm, nhưng trong lúc tắm sóng to đã đẩy chị T. trôi dạt ra biển.

Phát hiện sự việc, người chồng lao ra cứu, nhưng do không biết bơi nên anh T. đã bị cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, hàng trăm người cùng phương tiện cứu hộ đã ứng cứu và vớt cả hai vợ chồng lên bờ.

Mặc dù được sơ cứu, tuy nhiên, do bị ngạt nước anh H. đã tử vong còn chị T. được chuyển đến bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.