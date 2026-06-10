Đi bộ qua đường gây tai nạn, người đàn ông bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức N. (SN 1987, trú xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt khi người bị khởi tố không phải người điều khiển phương tiện giao thông mà là người đi bộ tham gia giao thông, có hành vi vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Đức N. bị khởi tố. Ảnh: Cục CSGT.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 18h40 ngày 27/9/2025, tại Km76+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, ông N. đi bộ qua đường và xảy ra va chạm với xe mô tô do chị Lăng Thị H. (SN 1985, trú xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến chị H. bị tổn thương cơ thể 65%, ông N. bị tổn thương cơ thể 70%. Chiếc xe mô tô bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông N. đã đi bộ sang đường tại nơi không có đèn tín hiệu, vạch dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ.

Ngoài ra, ông N. cũng không thực hiện tín hiệu báo hiệu khi sang đường, vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.