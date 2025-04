Đặt tên xã, phường mới: Không nên đánh số vì 'ta đâu thiếu chữ nghĩa'

Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Quảng Nam và Hội An đã gắn với nhiều sự kiện có ý nghĩa và đặc trưng tiêu biểu của văn hóa và lịch sử, kể cả những thương hiệu đã có từ lâu và trong hiện tại. Quảng Nam là vùng đất mở về phương Nam, thể hiện một chiến lược của cha ông Đại Việt xưa, giúp nơi đây có thời kỳ vừa là phên dậu, vừa là nơi trung chuyển và làm bàn đạp để khai hoang vỡ hóa, san lấp đầm lầy, quản lý biển đảo; dùng văn hóa để mở cõi đi tiếp về phương Nam, nhân đôi nước Việt. Hội An từng là đặc khu kinh tế đầu tiên, mở thương cảng quốc tế giao thương với nhiều nước Đông - Tây, tạo nên một trung tâm kinh tế Đàng Trong để chuẩn bị hậu cần cho công cuộc mở cõi. Đến nay, Hội An vẫn là một thương hiệu du lịch nổi tiếng. Nơi đây là sự kết hợp tài tình giữa tinh hoa văn hóa phố và văn hóa làng. Văn minh và tiện nghi của phố gắn được sự mộc mạc, chân thật của làng, vừa rất phố lại vừa rất làng. Tất nhiên, Hội An vẫn phải luôn được bảo tồn, hoàn thiện và nâng cao…, không để bị rơi vào vòng xoáy xô bồ của đô thị hóa kiểu thấp cấp mà còn lan tỏa giá trị văn hóa tiêu biểu của đất Quảng trong đơn vị mới. Ông Hoàng rất tiếc nếu không dùng các tên gọi có lịch sử và thương hiệu ấy. Nhưng ông tin rằng nó không thể đơn giản biến mất mà sẽ vẫn tồn tại lâu dài trong ký ức lịch sử, văn hóa. Theo ông, còn nhiều tên gọi khác nữa cũng đáng giữ. Mà việc này không có gì trở ngại cho công cuộc đổi mới, thậm chí còn tốt hơn vì có sức mạnh tinh thần, nội sinh từ văn hóa.