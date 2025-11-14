Đang điều tra vụ cháy tại trường mầm non, phát hiện 1 thi thể

Ngày 14-11, cơ quan công an đang phong tỏa hiện trường vụ cháy xảy ra tại Trường Mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) khiến một nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ cháy tại trường mầm non.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 20 giờ tối 13-11. Lửa xuất phát từ phòng kế toán, sau đó lan sang phòng hiệu trưởng. Hai phòng này nằm trên tầng 2 của khu nhà trường. Thời điểm xảy ra cháy, trường không có trẻ em vì đã ngoài giờ học.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đám cháy được khống chế sau khoảng 30 phút, tránh lan rộng sang các khu vực khác.

Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trong phòng kế toán. Công an đang xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Một số người cho rằng thời điểm xảy ra cháy có thể có một phụ nữ ở trong phòng kế toán.