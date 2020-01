Đang đi đường bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, có đúng không?

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 09:23 AM (GMT+7)

Người tham gia giao thông không vi phạm thì CSGT vẫn được kiểm tra nồng độ cồn trong các trường hợp quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BCA.

Ảnh minh họa

Hỏi: Ngày 4/1, tôi đang tham gia giao thông rất đúng luật, đi đúng làn đường, tốc độ, thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Xin hỏi, việc CSGT dừng xe khi tôi không mắc lỗi vi phạm giao thông để yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có đúng quy định pháp luật không?

Nguyễn Văn Quang (Quận Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an quy định cán bộ thực hiện nhiệm vụ TTKS được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau: Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm giao thông; Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch TTKS của Cục trưởng Cục CSGT hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên; kế hoạch tổ chức TTKS và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT của Trưởng phòng CSGT hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên; có văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm...

Như vậy, nếu người tham gia giao thông đúng quy định pháp luật, không mắc lỗi thì CSGT vẫn được dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn trong trường hợp trên.

