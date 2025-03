Dàn khí tài hiện đại của Công an trưng bày quanh hồ Gươm

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Bộ Công an đã tổ chức trưng bày khí tài, thiết bị hiện đại. Sự kiện này cũng nhằm kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hàng nghìn người đã đến tham quan, tìm hiểu xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân.

Ba chiếc xe bọc thép S5 trưng bày tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Đây là xe chiến đấu phục vụ truy đuổi tội phạm nguy hiểm, có sử dụng vũ khí nóng.

Xe IAG chống đạn được trưng bày tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Dọc tuyến phố từ Tràng Tiền tới phố Hàng Khay và ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền, công an bố trí các phương tiện kỹ thuật, vũ khí và các xe thiết giáp, kỹ thuật nghiệp vụ chống bạo loạn.

Dàn xe xử lý tình huống đa chức năng của Bộ tư lệnh Cảnh vệ.

Xe thông tin chỉ huy của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, được trang bị các thiết bị thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy tác chiến.

Xe phóng thang - một trang bị đặc chủng, đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin và truy bắt tội phạm tại các tòa nhà cao tầng. Trên xe bố trí hai hệ thống thang độc lập, có khả năng vươn cao trong thời gian ngắn; tích hợp bệ ngắm để sử dụng khi cần vị trí thích hợp để bắn tỉa hoặc quan sát mục tiêu tác chiến.

Tổ hợp 3 chiếc xe phòng cháy chữa cháy đặt tại phố Tràng Tiền.

Xe chỉ huy Hummer H2 bọc thép chống đạn chuyên dùng để phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và chở kíp chiến đấu tại các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự, thương thuyết, đánh bắt các nhóm có vũ khí nóng.

Xe thiết lập barie phòng, chống bạo loạn.

Đây là xe được sử dụng trong công tác phòng, chống bạo động, nhằm mục đích kiểm soát, giải tán đám đông, ngăn chặn xâm nhập.

Xe bọc thép Ram 2000 - loại xe bọc thép trọng lượng nhẹ, tính năng cao, thiết kế chống lật trong điều kiện chiến đấu.

Xe phun nước chống bạo loạn được trang bị súng phun nước áp lực lớn, phun sơn đánh dấu đối tượng nguy hiểm, phun hơi cay và hệ thống lưới gạt vật cản, sử dụng để giải tán đám đông biểu tình, gây rối trái pháp luật.

Ngoài trưng bày khí tài, chương trình kỷ niệm còn có các hoạt động hấp dẫn như biểu diễn nhạc kèn, kỵ binh, võ thuật, khí công, môtô hộ tống dẫn đoàn… Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/3, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).