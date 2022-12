Dân gặp khó vì CCCD sai thông tin, sai số định danh

Sáu tháng nay anh Nguyễn Dương Nhật Uy (ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) gặp rất nhiều khó khăn vì không có CCCD để giao dịch, xin việc làm…

Anh Nhật Uy cho biết nguyên nhân khiến anh không có CCCD sử dụng vì cách đây khoảng một năm, CCCD của anh bị thu hồi vì sai thông tin. Trong thời gian này, anh phải sử dụng CMND chỉ còn hạn sử dụng đến tháng 6-2022.

Sai số định danh, sai thông tin trên CCCD

Anh Nhật Uy cho biết ngày 8-11-2021, anh đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh làm thủ tục cấp CCCD gắn chip. Đến tháng 6-2022, anh được cảnh sát khu vực mời đến nhận CCCD. Tuy nhiên, khi về nhà xem kỹ lại thì anh phát hiện thông tin trên CCCD của anh sai giới tính (nam đổi thành nữ), địa chỉ thường trú cũng sai.

Sau đó, anh đến công an phường xin điều chỉnh lại thông tin. Tại đây, công an phường đã thu hồi CCCD và cấp cho anh giấy xác nhận nhân thân để anh tiện giao dịch bởi CMND cũ của anh đã hết hạn sử dụng.

Anh Nhật Uy chia sẻ: “Từ khi CCCD bị thu hồi, tôi không có giấy tờ nào để đi giao dịch ngân hàng. Hơn sáu tháng nay tôi đi xin việc rất khó khăn, đi đến công ty nào họ cũng yêu cầu phải có CMND hoặc CCCD. Tôi đưa giấy xác nhận nhân thân nhưng họ không đồng ý, vì trong giấy ghi chỉ để sử dụng đi máy bay”.

Thời hạn đổi, cấp lại CCCD không quá 20 ngày Căn cứ Điều 23 Luật CCCD, khi có sai sót về thông tin trên CCCD gắn chip, công dân phải thực hiện thủ tục đổi CCCD. Thời hạn cấp đổi CCCD được quy định tại Điều 25 Luật CCCD quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý CCCD phải cấp đổi, cấp lại CCCD cho công dân trong thời hạn sau: Tại TP, thị xã không quá bảy ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả trường hợp. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả trường hợp. Như vậy, hiện nay pháp luật nước ta quy định việc đổi CCCD có thời hạn từ bảy ngày đến không quá 20 ngày làm việc, tùy từng khu vực địa lý. Luật sư HOÀNG ANH SƠN, Đoàn Luật sư TP.HCM

“Khi đến công an phường để hỏi thăm khi nào được cấp lại CCCD, tôi chỉ nhận được câu trả lời là chờ. Giờ tôi như người vô danh, không có giấy tờ tùy thân trong người. Đi ra đường nếu lỡ công an kiểm tra hành chính, tôi cũng không biết chứng minh thế nào. Tôi rất mong cơ quan công an sớm cấp lại CCCD để tôi xin việc làm, ổn định cuộc sống” - anh Nhật Uy nói.

Tương tự, chị HL (ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết gần hai năm nay chị cũng không có CCCD để sử dụng.

Chị HL cho biết năm 2021 chị làm thủ tục đổi từ CMND sang CCCD. Một tháng sau, chị được cơ quan công an cấp CCCD và cắt góc CMND cũ. Lúc nhận CCCD, về nhà chị mới phát hiện thông tin trên CCCD sai năm sinh. Sau đó, chị được hướng dẫn đi làm lại CCCD mới. Tuy nhiên, lần này CCCD cấp mới lại bị sai giới tính từ nữ sang nam. Sau đó chị lại tiếp tục đi làm CCCD, lần này thông tin trên CCCD cũng tiếp tục sai và bị thu hồi.

“Hơn một năm nay mọi giao dịch của tôi đều sử dụng bằng hộ chiếu, tuy nhiên hộ chiếu của tôi cũng sắp hết hạn. Nhiều lần tôi liên hệ công an phường để làm lại CCCD mới thì đều nhận được câu trả lời là số định danh của tôi đã bị hủy, chờ cấp mới. Tôi không biết mình phải chờ đến bao giờ, trong khi sổ hộ khẩu giấy sắp bỏ và mọi giao dịch của công dân đều dựa vào CCCD” - chị HL nói.

Ba thông tin thường bị sai trên CCCD

Theo thông tin từ Công an phường 26, quận Bình Thạnh, đối với trường hợp của anh Nguyễn Dương Nhật Uy thì hiện tại số định danh cũ của anh đã bị hủy nhưng chưa được cấp số mới. Sau khi anh Nhật Uy được cấp số định danh mới, công an phường sẽ mời anh đến để làm thủ tục cấp CCCD lại.

Liên quan đến CCCD sai thông tin chờ cấp lại, một cán bộ công an tại một phường ở TP.HCM cho biết hiện nay thông tin trên CCCD của một số người dân thường bị sai ba nội dung cơ bản như quê quán, nơi cấp; năm sinh so với giấy khai sinh và thứ ba là sai giới tính.

Đối với trường hợp sai quê quán, nơi cấp, nếu người dân sử dụng thường xuyên để giao dịch các thủ tục hành chính với số định danh rồi thì người dân chỉ cần làm cam kết và không cần phải chỉnh sửa.

Tuy nhiên, với trường hợp sai năm sinh hay giới tính thì bắt buộc phải chỉnh sửa.

Những trường hợp cần chỉnh sửa số định danh để điều chỉnh lại thông tin trên CCCD thì trước tiên người dân phải đến công an phường để làm hồ sơ điều chỉnh cho đúng với thực tế. Đồng thời, phường sẽ cập nhật thông tin cần chỉnh sửa lên hệ thống dữ liệu.

Về trình tự, thủ tục hủy, cấp lại số định danh, công an cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin và lập danh sách đề nghị hủy số định danh, gửi lên cho công an cấp huyện. Công an cấp huyện thẩm định hồ sơ và đề xuất lên công an cấp tỉnh.

Cơ quan cấp TP phê duyệt danh sách và gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06). Sau đó, công an cấp tỉnh sẽ gửi danh sách về công an cấp huyện để chỉ đạo công an cấp xã gửi yêu cầu hủy số định danh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Trên thực tế có những trường hợp hệ thống đã hủy số định danh của công dân nhưng hơn một năm người dân vẫn chưa được cấp số mới. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân chậm được cấp lại CCCD mới do thông tin trước đây bị sai” - cán bộ này thông tin.

