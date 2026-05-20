Vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Thái Lan: Lái tàu dương tính với ma túy, không có bằng lái

Hiện trường vụ tai nạn

Theo Cục Vận tải Đường sắt Thái Lan, người điều khiển đoàn tàu chở hàng gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại Bangkok hôm 17-5 có kết quả dương tính với ma túy và không có giấy phép lái tàu.

Tổng Giám đốc Cục Vận tải Đường sắt Pichet Kunadhamraks ngày 19-5 đăng thông tin trên trang mạng xã hội, dẫn báo cáo của cảnh sát cho biết, lái tàu Sayomporn Suankul, 46 tuổi, điều khiển tàu hàng số 2126 tuyến Laem Chabang - Bang Sue, có kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với ma túy sau vụ tai nạn.

Ông Pichet cho biết thêm, lái tàu Sayomporn không được Cục Vận tải Đường sắt cấp giấy phép điều khiển tàu hỏa. Sau vụ việc, người này đã bị đình chỉ công tác và đối mặt với vi phạm kỷ luật nghiêm trọng cùng các cáo buộc pháp lý liên quan khác.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Pichet đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với toàn bộ nhân viên vận hành tàu hỏa. Đồng thời, Cục Vận tải Đường sắt cũng mở cuộc điều tra với các giám sát viên đã cho phép ông Sayomporn lái tàu trong ca trực.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 17-5 trên tuyến đường sắt Asok - Din Daeng thuộc quận Huai Khwang, Bangkok. Đoàn tàu đâm vào xe buýt chở khách và các phương tiện khác đang dừng trên đường ray do tắc nghẽn giao thông.

Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Sayam Boonsom, cho biết vụ va chạm khiến 8 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Lái tàu hỏa bị buộc tội ban đầu là điều khiển liều lĩnh gây chết người và thương tích nghiêm trọng. Lái xe buýt cũng đối mặt cáo buộc tương tự do dừng xe trên đường ray giao nhau.

Theo điều tra ban đầu, đoàn tàu không giảm tốc độ hay dừng lại dù nhân viên điều khiển đường ngang đã giương cờ báo hiệu để yêu cầu dừng tàu do ùn tắc phía trước.

Giới chức Thái Lan cho biết sẽ siết chặt kiểm tra sức khỏe và hồ sơ lái tàu trên toàn mạng lưới đường sắt để ngăn sự cố tương tự tái diễn.

Theo Bangkokpost