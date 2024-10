Đại tá Hồ Song Ân làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều 16-10, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân (46 tuổi, quê Quảng Nam), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Đắk Nông chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: MQ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, Đại tá Hồ Song Ân là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đại tá Hồ Song Ân khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt công tác tham mưu, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Hồ Song Ân, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh:MQ

Nhận nhiệm vụ công tác mới, địa bàn mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông hứa sẽ phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua đó góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

