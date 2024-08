Đại tá Trần Xuân Ánh làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình

Sáng 16-8, tại trụ sở Công an tỉnh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Cùng với đó, thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Trao quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Xuân Ánh và chúc mừng Đại tá Trần Văn Phúc trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận và đánh giá cao thành tích của hai ông đã đạt được trong thời gian công tác tại các địa phương.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh, ông Trần Xuân Ánh và Trần Văn Phúc đã đóng góp xứng đáng vào kết quả công tác bảo an ninh trật tự tại các địa phương trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, hai người vừa được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, cùng tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguồn: [Link nguồn]