Đại tá Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (SN 1975), trưởng thành trong ngành Công an từ quê nhà Hà Tĩnh. Ông Liêm có học vị tiến sỹ, từng kinh qua các chức vụ Chánh thanh tra, rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối năm 2023, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho đến nay.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được các cấp chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Long phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, khẩn trương tiếp cận công việc, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tin tưởng, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước mắt bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, nỗ lực, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

