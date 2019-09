Đà Nẵng lên tiếng về 21 lô đất ven biển được người Trung Quốc sở hữu

Trong 2 doanh nghiệp có vốn nước ngoài được cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở TP Đà Nẵng có 1 doanh nghiệp người Trung Quốc góp vốn 90% được TP Đà Nẵng cho thuê 20 ha đất ven biển của quận Ngũ Hành Sơn.

Chiều 20-9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng đã phát thông cáo về thông tin "21 trường hợp người Trung Quốc có tên trong quyền sử dụng đất ở khu vực dự án đô thị dọc sân bay Nước Mặn" thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo đó, Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết qua rà soát, hiện có 2 doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài (các cá nhân là người nước ngoài tham gia góp vốn theo hình thức sở hữu cổ phiếu, cổ phần trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam về Doanh nghiệp) được cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân trong nước tại 21 Giấy chứng nhận.

Khu vực sân bay Nước Mặn

Hai doanh nghiệp cụ thể gồm: Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt, thành lập theo Giấy phép số 2581/GP ngày 21-6-2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó bên Việt Nam là Công ty Cổ phần Hoàng Đạt góp vốn 10%, bên nước ngoài là Công ty TNHH Siver Shoes, có trụ sở tại Hoa Kỳ do ông Sui Gui Nan, quốc tịch Trung Quốc đại diện, góp 90%). Doanh nghiệp này được UBND TP cho thuê diện tích 20 ha đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn cho thuê đất 50 năm, tính đến ngày 21-6-2056), tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Công ty TNHH Thương mại, Du lịch và Dịch vụ V.N.Holiday, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0401526745 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28-7-2014, là doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài với giá trị phần vốn góp 48% (do cá nhân là Li Jin An, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Trung Quốc), nhận chuyển nhượng từ cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam với 20 lô đất đã được cấp Giấy chứng nhận tại vệt khai thác quỹ đất 25m dọc tường rào Sân bay Nước Mặn vào thời điểm từ năm 2014 đến năm 2015.

Công ty liên doanh Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shoes Hoàng Đạt được cho thuê 20 ha đất

Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho hay, theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2005 thì Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên.

Đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại, Du lịch và Dịch vụ V.N.Holiday, việc nhận chuyển nhượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được thực hiện trước ngày 1-7-2015 (ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực) nên cơ quan công chứng, đăng ký đất đai áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước, trong đó có quyền được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013.

Sở TN-MT TP Đà Nẵng cũng khẳng định, cho tới hiện tại, Sở TN-MT không thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài được sở hữu đối với nhà ở, đất ở riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.