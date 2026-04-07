Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài vụ án xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty Hoàng Dân và các đơn vị liên quan, chiều 7/4, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 2 năm về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt cả ba tội danh, bị cáo Dân bị tuyên phạt 14 năm tù.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Dân tiếp tục phải bồi thường số tiền 270 tỷ đồng sau khi đối trừ các khoản tiền đã nộp.

Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Về số tiền các bị cáo hưởng lợi bất hợp pháp, Hội đồng xét xử tuyên nộp sung công quỹ Nhà nước. Đến nay, các bị cáo đã nộp lại gần 31 tỷ đồng, trong đó bị cáo Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) còn nộp thiếu 9 tỷ đồng trong số tiền 13,4 tỷ đồng đã nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử nhận định, phần lớn các bị cáo nhận hối lộ đều là người có chức vụ, quyền hạn, trình độ chuyên môn cao nhưng vì vụ lợi đã thực hiện những điều đảng viên không được làm.

Vụ án là một minh chứng cho việc nhà thầu thi công đã cấu kết, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, gặp gỡ, nhờ vả, trao đổi lợi ích vật chất để được tạo điều kiện trúng thầu và gây thất thoát tiền của Nhà nước. Hành vi gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Dân bị xác định giữ vai trò cầm đầu. 23 bị cáo liên quan đến hành vi “dọn đường” cho Công ty Hoàng Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án gồm: Dự án thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; Dự án thi công hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Dự án thi công hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và Dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Ngoài hành vi trên, bị cáo Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, bị cáo Dân thành khẩn nhận tội. Bị cáo Dân cũng liệt kê hàng loạt tài sản, vàng, đất đang bị kê biên thu giữ, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được bán các tài sản trên để khắc phục sớm hậu quả.

Mức án đối với từng bị cáo:

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”:

Hoàng Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 14 năm tù.

Tội “Nhận hối lộ”:

Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 4 năm tù.

Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 6 năm tù.

Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt) 5 năm tù.

Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 13 năm tù.

Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 3 năm 6 tháng tù.

Tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:

Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 36 tháng tù treo.

Nguyễn Văn Thuật (cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 30 tháng tù.

Phạm Đông Phương (cựu Phó Giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 5 năm tù.

Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 7 năm tù.

Nguyễn Vinh Hoàng (cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 36 tháng tù.

Dương Chí Thành (cựu cán bộ Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 30 tháng tù.

Mai Quang Vượng (cựu Giám đốc Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 40 tháng tù.

Trần Văn Nhì (cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) 30 tháng tù.

Nguyễn Khắc Điệp (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5) 4 năm tù.

Vũ Văn Hòa (cựu Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5) 30 tháng tù.

Lê Vũ Hùng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy Lợi 4) 30 tháng tù.

Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy Lợi 4) 36 tháng tù treo.

Võ Duy Minh (Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Tổng Công ty Thủy Lợi 4) 24 tháng tù.

Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) 4 năm tù.

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”:

Bùi Cao Nguyên (nhân viên tài chính Công ty Hoàng Dân) 36 tháng tù.

Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) 30 tháng tù treo.

Nguyễn Văn Giáp (Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) 36 tháng tù treo.