Cựu Phó chủ tịch tỉnh bật khóc, gửi lời xin lỗi người dân An Giang

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình 30 năm tù về 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền. Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị 9-10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đại diện VKS giữ quyền công tố, xét xử tại tòa. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị đề nghị 6-7 năm tù và cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí 10-11 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. 40 bị cáo còn lại, VKS đề nghị từ phạt tiền 500 triệu đồng đến 9 năm tù về một trong các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước... Theo đại diện VKS, 11 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo quản lý tại UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh An Giang nhưng vì động cơ vụ lợi đã tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 của Lê Quang Bình khai thác cát và bán trái phép 3,7 triệu m3, gây thiệt hại cho nhà nước 293 tỉ đồng.