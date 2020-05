Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình nói gì khi được triệu tập tới tòa

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 11-5, TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 15 bị cáo là các cựu cán bộ ngành giáo dục và công an ở tỉnh Hòa Bình về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ"; "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" Các bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự 2015, gồm: Nguyễn Quang Vinh; Đỗ Mạnh Tuấn; Diệp Thị Hồng Liên; Nguyễn Khắc Tuấn; Nguyễn Thị Thu Loan; Nguyễn Thị Hồng Chung; Bùi Thanh Trà; Hồ Chúc; Đào Ngọc Thuật; Nguyễn Đức Hoàng; Nguyễn Tân Hưng; Quách Thanh Phúc; Lê Thị Hồng; Phùng Văn Thụ; Khương Ngọc Chất. Ngoài ra, Đỗ Mạnh Tuấn bị truy tố thêm tội "Nhận hối lộ"; Hồ Chúc tội "Đưa hối lộ". Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can đã cấu kết, can thiệp nâng điểm bài thi cho 65 thí sinh (TS) gồm 64 em dự thi năm 2018 và 1 em dự thi năm 2017. Các TS này đã sử dụng kết quả sai nói trên để xét tốt nghiệp THPT và dự tuyển vào các trường đại học. Trong đó, 45 TS trúng tuyển nhưng bị buộc thôi học; 10 TS đang theo học vì kết quả chấm thẩm định vẫn đủ điểm xét tuyển; 6 TS trúng tuyển nhưng không nhập học; 1 TS xét tuyển nhưng không trúng tuyển; 3 TS không xét tuyển.