Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Cựu thượng tá công an kêu oan, bị vu khống

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 13:40 PM (GMT+7)

Cựu thượng tá công an phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, khẳng định mình oan và bị vu khống.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn tại tòa

Sáng 12/5, phiên xét xử vụ án gian lận điểm của TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phần thẩm vấn đối với bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình).

Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình, là người đầu tiên khai báo tại tòa, tuy nhiên Chất tiếp tục không nhận tội, phủ nhận cáo buộc trong cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình; và bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) có liên quan đến mình.

Chất chỉ thừa nhận gọi điện cho Nguyễn Quang Vinh nhờ xem điểm cho một số con em của cán bộ tại Công an tỉnh do được nhờ nhưng bị từ chối, nên sau đó gọi điện nhờ Đỗ Mạnh Tuấn.

Lời khai của ông Tuấn còn cho thấy ông Chất đưa 500 triệu đồng của gia đình hai thí sinh để cảm ơn. Trước tòa, bị cáo Chất phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, khẳng định mình oan, không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngoài ra, cựu thượng tá công an còn đề nghị triệu tập Hoàng Văn Giang và Nguyễn Đức Thanh là hai cán bộ công an trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực làm phách và chấm điểm; triệu tập những phụ huynh mà cáo trạng cho rằng bị cáo nhận thông tin để nâng điểm cho con em họ.

Ông Chất thừa nhận có gặp Đỗ Mạnh Tuấn, nhưng chỉ gặp 4-5 giây, anh em chào nhau và không hề trao đổi gì như lời ông Tuấn khai.

Bị cáo Khương Ngọc Chất (SN 1975) - nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình

“Dù vậy, cựu thượng tá công an thừa nhận có gọi điện cho Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng Khảo thí) và nhờ xem điểm giúp 5 trường hợp là con em của “anh em trong công an tỉnh”. Khi ông Vinh nói không xem được, ông Chất tiếp tục nhờ ông Tuấn nhưng cũng không hứa trước.

Bị truy vấn tại sao biết việc xem điểm trước là sai quy chế nhưng vẫn làm? Bị cáo khai do nể nang, đây cũng là tâm lý chung của phụ huynh có con em đi thi.

Về lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn liên quan đến việc đưa - nhận tiền, ông Chất phủ nhận. Cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho hay ngày 20/6 có họp giao ban tại công an tỉnh, lúc 7h sáng đến cơ quan chuẩn bị tài liệu, 7h15 thì vào hội trường để họp... nên không thể gặp ông Tuấn đưa tiền.

Đáng chú ý, bị cáo Tuấn có một lời khai rằng sau khi làm việc với công an tỉnh thì đến nhà mẹ vợ ông Chất. Tại đây, ông Chất trấn an ông Tuấn “cứ bình tĩnh”, nếu công an có hỏi về các cuộc gọi giữa hai người thì chỉ được nói là “trao đổi về hoa lan, hoa huệ”.

Tuy nhiên, cựu thượng tá công an khẳng định ngày 29/7 ở nhà mẹ ruột cả đêm rồi sau đó đưa đi BV cấp cứu, không hề gặp hay bàn bạc gì với ông Tuấn. “Xung quanh nhà có rất nhiều camera, có thể chứng minh điều này” - ông Chất biện minh.

Trước sự mâu thuẫn về lời khai như đã nêu, đại diện VKS đề nghị HĐXX cho Đỗ Mạnh Tuấn lên đối chất. Bị cáo này vẫn khẳng định giữ nguyên các lời khai của mình như trong hồ sơ vụ án và tại tòa ngày hôm qua.

Ngược lại, ông Chất cho rằng ông Tuấn đang vu khống mình. Động cơ có thể do ông Tuấn thù ghét cá nhân khi ông Chất vận động và trực tiếp đưa đi đầu thú.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-gian-lan-diem-thi-o-hoa-binh-cuu-thuong-ta-cong-an-keu-oan-bi-vu-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-gian-lan-diem-thi-o-hoa-binh-cuu-thuong-ta-cong-an-keu-oan-bi-vu-khong-d464917.html