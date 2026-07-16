Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo

Trong đơn kháng cáo, các bị cáo đề nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. Các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm nộp tiền ngân sách nhà nước. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm mức tiền nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo xin được hưởng án treo và xin gỡ phong tỏa tài sản.

Bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức nộp tiền. Bị cáo Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm tiền nộp phạt ngân sách. Bị cáo Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, chiều 27/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Thắng phải chấp hành 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Tuấn phải chấp hành 25 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù; bị cáo Trần Văn Sinh 7 năm tù và bị cáo Đào Xuân Sinh 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Doãn Tú, Nguyễn Kim Trung, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra, hậu quả gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.