Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 13 năm và 20 năm tù: Vì sao tổng hợp hình phạt chỉ 30 năm?

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bị tuyên 13 năm và 20 năm tù về 2 tội danh

TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 10 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thực hiện các dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. "Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh", HĐXX nhận định.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án nghe tòa tuyên án chiều 27/5. Ảnh: Xuân Ân.

Vẫn theo án sơ thẩm, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn, 88 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu…, là cơ sở để các Giám đốc Ban Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Từ những phân tích, nhận định trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị tòa phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải chịu án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp 25 năm tù.

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Vì sao ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm (Bộ Y tế) bị tòa phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ, nhưng tổng hợp hình phạt lại chỉ có 30 năm tù mà không phải 32 năm?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị tòa tuyên lần lượt 13 năm tù và 20 năm tù về 2 tội danh nhưng khi tổng hợp hình phạt, bị cáo chỉ phải chịu mức án chung 30 năm tù là đúng quy định pháp luật, được quy định rõ trong Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, theo luật sư Thơ, Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, khi tiến hành xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Tòa án sẽ quyết định hình phạt cụ thể đối với từng tội và tổng hợp hình phạt dựa theo quy định sau đây:

Đối với hình phạt chính, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 3 ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành 1 ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân, hình phạt chung là tù chung thân.

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình, hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 cũng quy định, phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác, các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung; trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

Từ phân tích trên, luật sư Thơ cho biết, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị tòa tuyên hình phạt tù có thời hạn nên căn cứ theo Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015, khi tổng hợp hình phạt tù có thời hạn thì mức án chung không quá 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trình bày trước HĐXX tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Ân.

Như vậy, đối với người phạm nhiều tội hoặc có nhiều bản án phạt tù có thời hạn, các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung và không được quá 30 năm tù.

Vị luật sư cho biết thêm, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, một số luật liên quan đến áp dụng biện pháp tư pháp đã được Quốc hội thông qua, như Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Các luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Trong đó, nội dung liên quan đến việc giảm án, tha tù trước thời hạn hiện nay được quy định trong Bộ luật Hình sự, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan.

Cụ thể, trong Bộ luật Hình sự, Điều 63 quy định về giảm mức hình phạt nêu: Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn (cao nhất là 30 năm tù), 12 năm đối với tù chung thân.

Khoản 2 Điều 63 quy định, một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên.

Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm hoặc 25 năm với trường hợp bị kết án về nhiều tội, trong đó có tội bị kết án chung thân.

Như vậy, trong vụ án này, nếu bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác trong thời gian thi hành án đáp ứng các yêu cầu trên, có thể được xem xét giảm án.