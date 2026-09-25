Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 108 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, bị tòa cấp sơ thẩm phạt 6 năm tù, buộc nộp khắc phục hậu quả 108 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm mức bồi thường nói trên.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp đủ 108 tỷ đồng theo án sơ thẩm. Ảnh: X.A

Tại tòa phúc thẩm ngày 25/9, chủ tọa cho biết bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang phải điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) và có đơn xin xét xử vắng mặt. Đại diện viện công tố và HĐXX đều chấp thuận yêu cầu này.

Trong phần xét hỏi, tòa phúc thẩm cho hay cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong toàn bộ 108 tỷ đồng mà bản án sơ thẩm buộc phải nộp.

Tòa còn nhận các tài liệu, văn bản khác thể hiện tình tiết giảm nhẹ; văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm án cho bà Tiến.

Các Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cũng có các văn bản gửi tòa, xin giảm nhẹ cho bà Kim Tiến.

Các bệnh viện này viện dẫn tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc, góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Đến nay, hai cơ sở đang hoàn thiện phát triển cơ sở vật chất, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 6.

Ngoài bà Tiến, một bị cáo khác cũng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền là ông Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế. Ông Tú bị phạt 3 năm tù, buộc nộp khắc phục 29 tỷ đồng và đã nộp đủ. Tương tự bà Tiến, ông Tú cũng vắng mặt tại tòa với lý do sức khỏe.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm tuyên hồi tháng 5, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn, 88 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu…, là cơ sở để các Giám đốc Ban Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Cấp sơ thẩm do vậy phạt bà Tiến 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải chịu án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp 25 năm tù.

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ; bà Tiến hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỷ đồng...

Hồ sơ vụ án cho thấy, các bị cáo trong vụ có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 đồng phạm gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp theo, quá trình thực hiện 2 dự án, bà Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, còn “hỗ trợ” một số doanh nghiệp được trúng thầu.

Qua đây, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu. Vì vậy, phía điều tra cáo buộc ông Thắng nhận hối lộ hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Vị này bị điều tra xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng (quân đội sẽ điều tra, xử lý).

Sai phạm thứ 3 trong vụ án, theo viện kiểm sát là bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, đã nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Điều tra cáo buộc ông Thiêm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.