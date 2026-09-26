Hai dự án bệnh viện gần 10.000 tỷ đồng có liên quan bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Quá trình triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
Theo Hiếu Duy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 06:00 AM (GMT+7)