Tổng thống Nga Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8/2025 tại Alaska. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin - vừa kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày tới Trung Quốc - đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18-19/11 tới.

Tổng thống Mỹ Trump - đến Trung Quốc tuần trước - được cho là đã ra tín hiệu rằng ông cũng có ý định tham gia.

“Tổng thống Nga đã xác nhận rằng ông sẽ đến hội nghị thượng đỉnh APEC”, ông Ushakov nói với các phóng viên hôm 20/5. “Tôi tin rằng, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều ở Trung Quốc, họ có thể sẽ gặp nhau và có một cuộc gặp gỡ nào đó”, ông nói.

Trợ lý tổng thống Nga cho biết thêm, “đến thời điểm hiện tại, điều này vẫn chưa được thống nhất, nhưng với viễn cảnh đó tồn tại, khó có khả năng ai đó sẽ từ chối”.

Lần gần nhất Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump gặp nhau là vào tháng 8/2025 tại Alaska. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Cuộc gặp kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, nhưng được cả hai bên mô tả là hiệu quả.

Tổng thống Trump từng ám chỉ về một chuyến thăm tiềm năng tới Nga trong năm nay, nói với các nhà báo tuần trước rằng ông sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột Nga -Ukraine. Đáp lại, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp đón ông Trump.