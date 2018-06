Cung đường khiến thai nhi văng khỏi bụng mẹ: Cung đường "Thần Chết"

Thứ Bảy, ngày 02/06/2018 16:00 PM (GMT+7)

Người dân địa phương và người đi đường luôn ám ảnh khi di chuyển trên đường ĐT743 - cung đường được mệnh danh là “thần chết” vì mỗi năm cả chục người mất mạng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Loen cùng con gái 3 tuổi tử vong, thai nhi văng khỏi bụng mẹ

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 1/6 trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến hai mẹ con tử vong, thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ, cơ quan Công an thị xã Thuận An vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 1/6, chị Trang Ngọc Loen (27 tuổi, quê Tiền Giang) mang thai tháng thứ 7 điều khiển xe máy chở con gái Trần Kim Quyên (3 tuổi) lưu thông trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Cú va chạm khiến bé Quyên tử vong tại chỗ. Thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng chị Loen. Người mẹ cùng bé sơ sinh được người dân chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị Loen tử vong sau đó. Hiện bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ đang được các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa.

Đường ĐT743 dài gần 20km đi qua thị xã Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An (Bình Dương) và có điểm cuối là ngã tư cầu vượt Sóng Thần giao nhau với quốc lộ 1, phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM). Cung đường được người dân địa phương và người đi đường mệnh danh là cung đường “thần chết” hay cung đường “tử thần” vì mỗi năm có cả chục người mất mạng do tai nạn giao thông xảy ra.

Cuối tháng 11/2017, anh Phạm Minh Cường (18 tuổi) cùng em trai 12 tuổi cũng tử vong trên cung đường này khi va chạm với xe tải

Hồi cuối tháng 11/2017, anh Phạm Minh Cường (18 tuổi) điều khiển xe máy chở theo em trai 12 tuổi đi học về lưu thông trên đường ĐT743 (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe tải khiến hai anh em tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào chiều 1/10/2017, anh Nhân chạy xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường ĐT743, khi đến ngã ba Ông Xã (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) va chạm với xe bồn khiến anh Nhân cùng bạn gái tử vong.

Cũng vào ngày 1/10/2017, lúc 20h30, bé H.L. (8 tuổi) được cha chở trên xe máy lưu thông trên đường ĐT743, khi qua ngã tư 550 được một đoạn (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe container khiến bé H.L. tử vong tại chỗ. Người cha thoát nạn nhưng gào khóc, ngây dại trước cái chết tức tưởi của con trai.

Bé trai chết tức tưởi trên đường ĐT743 vào tối 1/10/2017

Cung đường này tai nạn xảy ra như “cơm bữa” khiến dân địa phương ai cũng khiếp sợ, lo lắng không biết tính mạng của mình bị “thần chết” cướp đi lúc nào. Đã nhiều lần người dân kiến nghị với cơ quan chức năng nhưng tai nạn vẫn liên tục xảy ra và sự an toàn của con người luôn bị rình rập”, người dân trên đường ĐT743 nói trong ngao ngán.

“Xe container, xe tải, xe ben…lưu thông trên đường này mật độ rất dày nên tai nạn liên tục xảy ra. Trước giờ đã từng chứng kiến tai nạn nhưng có lẽ vụ tai nạn khiến thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ ngày hôm qua là ánh ảnh nhất. Đứa bé lúc văng ra khỏi bụng mẹ khóc, động đậy tay chân. Người mẹ thì bất động, trong khi bé gái 3 tuổi thì tử vong thi thể bị biến dạng”, người dân gần hiện trường vụ tai nạn vào chiều 1.6 kể.