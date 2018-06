Diễn biến mới nhất vụ hai mẹ con thai phụ lọt gầm xe tải: Người mẹ đã tử vong

Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 21:21 PM (GMT+7)

Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời sau tai nạn nhưng do bị thương quá nặng, người mẹ đã không qua khỏi.



Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai người tử vong, thai nhi văng khỏi bụng mẹ

Tối 1.6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ mới hoàn thành khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều cùng người chị Lan (40 tuổi, quê Tiền Giang) đang mang thai 8 tháng điều khiển xe máy chở con gái (khoảng 3 tuổi) lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ thị xã Dĩ An về thị xã Tân Uyên.

Khi đến vòng xoay An Phú (khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An) thì va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót trước vụ tai nạn thương tâm

Cú va chạm khiến chị Lan cùng con gái lọt vào gầm xe đầu kéo, bé gái tử vong tại chỗ. Riêng chị Lan, thai nhi trong bụng văng ra ngoài. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương quá nặng chị Lan đã tử vong sau đó.

Đường ĐT 743 được người dân địa phương và người đi đường ví là cung đường “tử thần”. Mỗi năm trên con đường này có hàng chục người chết vì tai nạn giao thông xảy ra.