Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã có kế hoạch thi hành án vụ Alibaba

Mong được hỗ trợ kinh phí THA! . Đây là vụ án có lượng người được THA lớn nhất từ trước tới nay, Cục THADS TP.HCM dự trù kinh phí để thực hiện việc THA như thế nào? + Với số lượng đương sự đặc biệt lớn, Cục THADS TP.HCM sẽ gặp nhiều khó khăn về con người cũng như kinh phí tổ chức THA, gồm phòng làm việc để phục vụ tiếp dân, trang thiết bị máy tính, máy in, mực in, giấy in… Trong khi đó, nguồn kinh phí cấp hằng năm cho Cục THADS TP.HCM rất hạn hẹp. Do đó, Cục THADS TP.HCM rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM để Cục THADS TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ được giao.