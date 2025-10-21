Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tài xế ở Hà Nội nói đang đi mua mồi nhậu tiếp

Tối 20/10, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục yêu cầu lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trong cùng một thời điểm.

Đợt kiểm tra lần này được triển khai trong khung giờ kéo dài 3,5 tiếng, từ 19h30 đến 23h cùng ngày.

Tại Hà Nội, đúng 19h30, lực lượng CSGT toàn thành phố phối hợp với công an các xã, phường đồng loạt triển khai lực lượng và phương tiện để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Cảnh sát lựa chọn các trục giao thông trọng điểm có lưu lượng phương tiện lớn để lập chốt kiểm tra.

Ghi nhận tại ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai (phường Bạch Mai), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Lúc 20h15, cảnh sát dừng xe máy mang biển số 29M5-46XX do tài xế V.H.T. (SN 1975, trú tại Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế vi phạm ở mức 0,499 mg/L khí thở.

Nam tài xế cho biết, bản thân vừa đi uống bia về thì bạn rủ uống rượu tiếp nên đang trên đường đi mua đồ về nhà để nhậu.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế V.H.T. với các lỗi: Điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Với các lỗi trên, nam tài xế sẽ bị phạt 14,5 triệu đồng.

Sau đó, chỉ trong ít phút, cảnh sát đã liên tiếp phát hiện tới 6 tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Trong số này, chủ yếu vi phạm ở mức thấp nhưng nhiều người cho rằng, uống vài chén rượu trong bữa cơm là thói quen khó bỏ.

Ông L.T.T. (SN 1966, trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,172 mg/L khí thở. Ông cho biết, mình đã uống 2 chén rượu khi ăn tối.

"Tôi nghĩ uống ít, lại đi gần thì không sao, hơn nữa uống rượu trong bữa cơm đã thành thói quen của tôi", ông T. cho biết.

Ông T. đã bị tổ CSGT lập biên bản với 3 lỗi: Điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở; Không có giấy phép lái xe; Không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Cũng với tâm lý chủ quan, tài xế N.T.M. (SN 1969, trú tại Hà Nội) cho biết, ông đã uống 2 ly rượu vang để chúc mừng bạn bè nhân ngày 20/10.

"Tôi cứ nghĩ uống ít thế thì thổi nồng độ cồn sẽ không lên, nên tự tin lái xe máy về nhà, sau lần bị xử phạt này tôi sẽ rút kinh nghiệm", tài xế M. nói.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm luôn được Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Trong đợt thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra và xử lý vi phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trong 2 ngày 18-19/10, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 8.432 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 4 lái xe ô tô khách, 39 lái xe tải, 280 lái xe con, 8.003 lái xe mô tô và 106 người điều khiển phương tiện thô sơ.

Riêng tại Hà Nội, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (gồm 872 mô tô, 26 ô tô và 18 phương tiện khác).