Cuba sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 07:00 AM (GMT+7)

Điện đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết từ nay đến cuối năm 2021, Cuba sẽ cung cấp 10 triệu liều vắc-xin Covid-19, đồng thời chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam.

Tối 23-8 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel - Ảnh: TTXVN

Hợp tác hiệu quả về vắc-xin ngừa Covid-19

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tình đoàn kết không thể lay chuyển giữa Việt Nam và Cuba, tinh thần sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở cả hai nước. Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Cuba Miguel Diáz Canel, cũng là cuộc điện đàm thứ tư giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong 3 tháng trở lại đây, tiếp sau 2 cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diáz Canel và giữa Thủ tướng hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng lần đầu tiên điện đàm với đồng chí Miguel Díaz-Canel trên cương vị mới; đánh giá quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp đại dịch; hai bên duy trì thường xuyên đối thoại chính trị ở cấp cao nhất, trong đó có các cuộc điện đàm quan trọng giữa đồng chí Miguel Díaz-Canel và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 5-5 và ngày 27-7 vừa qua.

Chủ tịch nước đề xuất Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành khắc phục các khó khăn do đại dịch Covid-19, triển khai các biện pháp củng cố và phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các chương trình phát triển sản xuất lương thực tại Cuba, duy trì đà phát triển quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó với đại dịch Covid-19 và kết quả thảo luận giữa hai bên trong cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Abdala của Cuba cho Việt Nam; khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Cuba về vắc-xin phòng Covid-19 sẽ thể hiện sống động tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong tình hình hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel một lần nữa cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã viện trợ gạo giúp Cuba vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và truyền thống quan hệ đặc biệt; khẳng định Đảng và Chính phủ Cuba sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba hết sức coi trọng hợp tác về vắc-xin với Việt Nam, nỗ lực sớm cung ứng vắc-xin phòng Covid-19 và sẵn sàng cử chuyên gia để triển khai chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin cho Việt Nam. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết từ nay đến cuối năm 2021, Cuba sẽ cung cấp cho Việt Nam 10 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo khẳng định duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt bao vây cấm vận chống Cuba.

Vắc-xin của Cuba hiệu quả chống lại biến thể Delta

Một trong những dấu ấn nổi trong cuộc chiến chống Covid-19 của Cuba là việc ngày 9-7-2021, vắc-xin ngừa Covid-19 Abdala, 1 trong 5 ứng cử viên vắc-xin nội địa do chính Cuba bào chế và sản xuất, đã được cơ quan chuyên môn nước này cấp phép sử dụng khẩn cấp, đưa Cuba trở thành quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên phát triển thành công vắc-xin ngừa Covid-19, với hiệu quả phòng bệnh được chứng minh đạt 92,28%.

Cuba cử chuyên gia và tài trợ cho Việt Nam hàng ngàn lọ thuốc Interferon Alfa 2B chuyên điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng.

Ngày 20-8 vừa qua, Trung tâm Quản lý Thuốc, Máy móc và Thiết bị Y tế Cuba (CECMED) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 2 loại vắc-xin nội ngừa Covid-19 mang tên Soberana 02 và Soberana Plus do viện Vaccine Finlay (IFV) bào chế. Đây là 2 loại vaccine được sử dụng kết hợp để ngăn ngừa biến chủng và đã được chứng minh đạt hiệu quả 91,2% trong các thử nghiệm lâm sàng.

Theo đó, IFV cho biết 2 vắc-xin Soberana 02 và Soberana Plus đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp sau khi CECMED kết thúc quá trình đánh giá nghiêm ngặt hồ sơ được trình lên và tiến hành kiểm tra quy trình sản xuất. Cơ quan kiểm định y tế của Cuba xác nhận hai loại vắc-xin trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về nghiên cứu lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và những minh chứng về hiệu quả đạt được.

Đáng chú ý, hiện 2 vắc-xin Soberana 02 và Soberana Plus của IFV cũng đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em từ 3 - 18 tuổi tại Cuba.

Tính tới ngày 10-8, Cuba đã tiêm chủng hơn 11 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó 2.907.386 người, tương đương 25,5% dân số, đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi.

Riêng với vắc-xin Soberana Plus, Bộ Y tế Cuba còn đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I để đánh giá tính an toàn, khả năng phản ứng và khả năng sinh miễn dịch ở những người có tiền sử nhiễm Covid-19 thể nhẹ hoặc trung bình và bệnh nhân không có triệu chứng. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy Soberana Plus có khả năng tạo ra hiệu quả kháng thể trung hòa cao ở bệnh nhân điều trị. Trong khi đó, vắc-xin Soberana 02 được xác nhận có hiệu quả 65,7% nếu tiêm đủ 2 mũi.

Như vậy, cùng với Abdala, vắc-xin đầu tiên do Cuba sản xuất được CECMED cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 9-7, Soberana 02 và Soberana Plus đã trở thành những vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên được phát triển ở Cuba và Mỹ Latinh. Ngoài ra, Cuba vẫn đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm lâm sàng 2 loại vắc-xin khác là Soberana 01 và Mambisa (sử dụng qua đường mũi)

Abdala là vắc-xin Covid-19 đầu tiên do Cuba sản xuất - Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) cho biết các loại vắc-xin ngừa Covid-19 do chính nước này bào chế và sản xuất có khả năng chống lại biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, cũng là chủng đang gây ra làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng tại nước này và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Số liệu báo cáo của nhóm chuyên gia thuộc Bộ Y tế Cuba (Minsap) phân tích dữ liệu và các chỉ số lâm sàng dịch tễ của quá trình tiêm chủng đại trà từ tháng 5 vừa qua cho thấy có 21.000 người, tương đương với 0,8% trong số 2,5 triệu người được tiêm vắc-xin đầy đủ bị mắc bệnh trở lại kể từ khi Cuba bắt đầu triển khai tiêm phòng đại trà trên cả nước cho tới thời điểm hiện nay. Trong số đó, số người tử vong sau khi bị mắc bệnh trở lại là 99 người, tương đương 0,003%. Đây được xem là một dấu hiệu đáng khích lệ, thể hiện rằng các loại vắc-xin ngừa Covid-19 của Cuba đang phát huy tác dụng, bao gồm cả hiệu quả chống lại biến thể Delta, cũng như đặc biệt là ngăn ngừa bệnh biến chuyển nặng.

Bên cạnh vắc-xin, Cuba còn tập trung phát triển các loại thuốc tăng cường miễn dịch cho những căn bệnh liên quan đến đường hô hấp (PrevengHo), dược phẩm kháng virus được sử dụng trong điều trị Covid-19 (Interferon Alpha 2B) tại nhiều nước, hay tự sản xuất máy thở phổi để giảm tải phần nào sự phụ thuộc vào các máy thở cơ học. Các nhà khoa học Cuba còn tìm cách thay thế dần các thành phần nhập khẩu bằng thành phần chế tạo trong nước để sản xuất các mẫu xét nghiệm PCR, đem đến "sự tiết kiệm đáng kể và là giải pháp cho những trở ngại trong việc tiếp cận đầu vào" mà Cuba phải đối mặt do các biện pháp cấm vận kinh tế.

