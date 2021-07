Cửa ngõ TP.HCM sau 0h ngày 9/7 có gì khác biệt?

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 07:10 09/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc09/07/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

Từ 0h ngày 9/7, TP.HCM đã chính thức giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố trong vòng 15 ngày. Đúng 0h ngày 9/7, 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ TP.HCM chính thức được tái lập. Tại chốt kiểm soát ở chân cầu Đồng Nai, quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã dựng lều dã chiến để kiểm soát các phương tiện ra vào TP. Các làn phân cách mềm được lắp đặt để hướng dẫn dừng các phương tiện.

Lực lượng liên ngành gồm CSGT, CSCĐ, Thanh tra giao thông, quân đội… phối hợp tham gia kiểm soát chặt người vào TP.HCM. Lực lượng chức năng lần lượt kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19, thẻ nhận diện mã QR do Sở GTVT TP.HCM cấp, giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, căn cước công dân của từng tài xế và phụ xe.

Theo ghi nhận, trong số hàng chục xe tải, container đầu tiên được yêu cầu dừng kiểm tra, hầu hết các tài xế đều có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 có thời hạn còn nhiều ngày. Tuy nhiên, do là ngày đầu nên hầu như các xe chở hàng đều chưa có thẻ nhận diện mã QR.

Hai người chạy xe 4 chỗ hướng từ Đồng Nai qua nhưng chỉ có một người có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, người còn lại không có nên lực lượng chức năng hướng dẫn quay đầu xe trở lại.

Tài xế xe tải Nguyễn Văn Đồng trình giấy xét nghiệm đã hết hạn khá lâu. Anh cho biết ngày mai mới đi xét nghiệm COVID-19 để có giấy mới đi lại. Tuy nhiên, những tài xế không có giấy xét nghiệm COVID-19 đều bắt buộc phải quay đầu. Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 chỉ có thời hạn 3 ngày nên những tài xế có giấy quá hạn cũng không được vào TP.HCM.

Các tài xế cũng được hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR được đặt tại chốt hoặc đưa trực tiếp ngay tại cabin.

Thời điểm giữa đêm, một số người chạy xe máy về muộn nhưng có giấy xét nghiệm nên vẫn được lưu thông sau khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Người đàn ông này vận chuyển rau củ từ Đồng Nai qua chốt kiểm soát được yêu cầu quay xe trở lại khi không có giấy xét nghiệm COVID-19.

Chốt kiểm soát chân cầu Đồng Nai có nhiều xe tải, xe container lưu thông vào TP.HCM với mật độ lớn. Tất cả các xe đều được CSGT ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Có thời điểm dòng xe bị ùn ứ khi lực lượng chức năng kiểm tra cùng lúc. Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, các chốt kiểm soát dịch này sẽ làm việc 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Ngoài chốt cầu Đồng Nai, TP.HCM còn bố trí 11 chốt kiểm soát khác ở các tuyến đường ra vào TP.HCM, gồm: cao tốc Long Thành – Dầu Giây (điểm quay đầu nút giao An Phú), đường dẫn Tân Tạo – Chợ Đệm, đường Trần Văn Giàu (cầu Đôi, giáp Long An), Quốc lộ 1A (ngã 4 Ba Làng, giáp Long An), Quốc lộ 22 (trên đường Xuyên Á, Quốc lộ 22, giáp Tây Ninh), Tỉnh lộ 8 (cầu Phú Cường, giáp Bình Dương), Quốc lộ 13 (cầu Vĩnh Bình, giáp Bình Dương), Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp Bình Dương), Quốc lộ 1K (giáp Bình Dương), Quốc lộ 50 (giáp Long An), Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh).

Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1K, thời điểm 0h, lực lượng liên ngành cũng triển khai rào chắn để phân luồng, ra hiệu lệnh kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra khá kỹ các loại giấy tờ, trong đó giấy xét nghiệm COVID-19.

Bà Phạm Thị Lài, ngụ gần cầu vượt Sóng Thần cho biết bà đi lấy hàng ở Bình Dương về lại thành phố, tuy có giấy nhưng lại hết hạn. Bà được cho qua và được yêu cầu phải đi làm xét nghiệm lại COVID-19.

