Cử tri thắc mắc “chưa thấy ai từ chức” sau vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong

Ngày 29-9, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri 3 quận: Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đánh giá cao những hoạt động, những quyết sách kịp thời của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trước những sự kiện, vấn đề bức xúc xảy ra trong thời gian gần đây.

Các cử tri bày tỏ quan tâm một số vấn đề "nóng" hiện nay, như: Vấn đề liên quan đến chung cư mini; cần có chế tài xử lý, xử phạt thật mạnh, nghiêm khắc hơn nữa đối với tội phạm trong lĩnh vực y tế và thực phẩm; giải pháp xử lý tình trạng vi phạm an toàn giao thông; vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực; vấn đề thiếu trường học công lập...

Cử tri Lê Đình Nghĩa, Bí thư chi bộ tổ 14 (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm), cho biết nhân dân trên địa bàn đánh giá vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đã gây ra thiệt hại rất to lớn và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan. "Ai là người phải chịu trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ vừa qua? Hiện nay, chúng ta không thấy quy trách nhiệm cho ai cả và cũng chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm… Đề nghị Hà Nội làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy và xử lý nghiêm hành vi vi phạm" - ông Nghĩa nói.

Cử tri Lê Đình Nghĩa cho rằng trên thế giới, nếu các chính khách có hành động gây bức xúc dư luận thì họ sẽ đứng lên xin lỗi và xin từ chức. Tuy nhiên, trong vụ cháy chung cư mini thì chưa thấy ai xin từ chức, cũng chưa thấy ai chịu trách nhiệm. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết trên địa bàn thành phố có mật độ dân cư đông, qua nhiều thời kỳ thành phố đã chỉ đạo các đơn vị quận, huyện, xã, phường và các đơn vị rà soát thường xuyên và có đề xuất sửa đổi những vấn đề đặc thù. Trong quá trình xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố cũng rà soát, đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về lĩnh vực này.

Theo ông Hải, TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản và các đơn vị quận, huyện, xã, phường cũng quyết liệt trong quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn khu vực, những nơi chưa kiên trì, kiên quyết, chưa có giải pháp mạnh. Thành phố đã giao các đơn vị chức năng trực tiếp kiểm tra và khi có báo cáo sẽ công khai về trách nhiệm để cử tri nắm được. Đồng thời đã triển khai chiến dịch rà soát chung cư mini, khi phát hiện những đơn vị vi phạm về an toàn PCCC, có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh an toàn của người dân sẽ xử lý, khắc phục. Với những vị trí không thể khắc phục được, quan điểm của thành phố là không hợp thức, không làm lơ mà phải kiên quyết xử lý.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc rất thẳng thắn, rất sâu sắc và tâm huyết. Toàn bộ nội dung cử tri nêu bộ phận thư ký sẽ tổng hợp đầy đủ để gửi tới cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, chuyển tải tới các phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình bị nạn trong vụ cháy ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác định, làm rõ nguyên nhân vụ cháy chung cư mini, đồng thời tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, rất đáng tiếc, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân.

Về vấn đề PCCC, ngoài việc rà soát xử lý vi phạm, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, TP Hà Nội cũng sẽ có phương án thực hiện tốt hơn, trong đó tăng cường giải pháp PCCC cũng như nâng cao kỹ năng cho nhân dân...

Trước đó, khuya ngày 12-9, vụ cháy tại chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, về tội Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy thuộc phần đầu xe môtô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra.

