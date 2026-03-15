Cử tri cả nước bỏ phiếu chọn đại diện vào Quốc hội

Phụ nữ vùng biên Nghệ An địu con đi bầu cử

Tại Nghệ An, sáng 15/3, nhiều phụ nữ người Thái ở xã biên giới Môn Sơn (trước đây thuộc huyện Con Cuông) địu con sau lưng, đi bộ qua những con đường đất giữa núi rừng Pù Mát để đến điểm bỏ phiếu ở bản Xằng, cách nhà 4-5 km.

Môn Sơn là xã giáp Lào, địa hình chia cắt, nhiều bản nằm sâu trong rừng. Để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, địa phương bố trí 25 khu vực bỏ phiếu. Ba điểm nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát đã tổ chức bỏ phiếu sớm từ ngày 13/3.

Tại tổ bầu cử số 5 ở bản Xằng, một số phụ nữ địu con vui vẻ đứng xem danh sách ứng cử viên trước khi nhận phiếu. Khi hoàn thành, nhiều người đứng lại trước sân nhà văn hóa bản Xằng trò chuyện, hỏi thăm nhau rồi mới trở về làm nương rẫy.

Bà Hà Thị Tào, 69 tuổi, trú bản Xằng Trên, cho biết dậy từ 5h sáng, làm xong việc nhà rồi đi bộ gần một km đến điểm bỏ phiếu. Trước khi nhận phiếu, bà đứng khá lâu trước bảng danh sách ứng cử viên để đọc thông tin.

"Tôi chọn người thấy gần dân, hiểu đời sống bà con miền núi và nói được tiếng nói của dân bản", bà Tào nói và cho hay các thông tin về ứng cử viên được niêm yết tại điểm bỏ phiếu và phổ biến trong các buổi họp bản giúp cử tri nắm được cơ bản lý lịch, quá trình công tác. Tuy nhiên, nếu có thêm thông tin về việc họ đã làm được gì cho dân thì bà con sẽ dễ lựa chọn hơn.

Người phụ nữ 69 tuổi kỳ vọng những đại biểu trúng cử nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến đường sá, trường lớp và các giải pháp giúp người dân vùng biên cải thiện sinh kế.

Toàn tỉnh Nghệ An thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 1.039 ban bầu cử cấp xã và xác lập 3.123 khu vực bỏ phiếu. Tỉnh sẽ bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa 16 và 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Đức Thành, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, chia sẻ khi cầm lá phiếu ông cân nhắc khá kỹ từng ứng cử viên, tiêu chí quan trọng là tinh thần trách nhiệm, năng lực, sự gắn bó với người dân, phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn. "Tôi ưu tiên những người có quá trình công tác rõ ràng, được rèn luyện trong thực tiễn và hiểu đời sống người dân", ông Thành nói.

Các chị em đi bộ đến điểm bỏ phiếu ở bản Xằng, cách nhà 4-5 km. Ảnh: Đức Hùng

Đông đảo chị em dân tộc tham gia bầu cử. Ảnh: Đức Hùng