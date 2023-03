Cụ bà bán bắp bị người phụ nữ bán đậu hũ đánh túi bụi

Tối 7-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã mời người phụ nữ bán đậu hũ lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh một phụ nữ lớn tuổi tại chợ Ngọc Hà gây bức xúc dư luận.

Người phụ nữ bị đánh là bà N.T.Đ. (70 tuổi, quê Thanh Hóa), chuyên bán bắp luộc ở khu vực chợ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Người phụ nữ bán đậu hũ liên tục dùng bắp luộc đánh vào người và đầu cụ bà 70 tuổi

Trước đó, bà Đ. chở bắp luộc đến khu vực chợ Ngọc Hà để bán. Khi đứng gần xe đậu hũ của một phụ nữ thì 2 bên xảy ra cãi vã. Người phụ nữ liên tục chửi bới bà Đ. vì cho rằng bà cản trở việc buôn bán của mình.

Người đi đường bất bình trước hành vi côn đồ của người bán đậu hũ và giúp đỡ cụ bà bán bắp luộc

Bị chửi nên bà Đ. quát mắng người phụ nữ chỉ đáng tuổi con cháu mình nhưng luôn miệng xưng hô "mày", "tao".

Sau lời qua tiếng lại, bà Đ. di chuyển xe đạp chở bắp luộc cách xe bán đậu hũ của người phụ nữ khoảng 20m thì 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ liền xông đến lấy bắp luộc đánh vào đầu, người bà Đ. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ còn xô ngã xe đạp chở bắp luộc của bà Đ. khiến nhiều người rất bức xúc.

Một phụ nữ chứng kiến sự việc liền đến can ngăn thì bị người bán đậu hũ thách thức và đánh. Thấy vậy, nhiều người đi đường xúm lại khuyên can người phụ nữ. Chỉ đến khi được 1 người đàn ông và 1 cô gái đến can ngăn thì người phụ nữ mới dừng lại.

Sự việc được một người dân dùng điện thoại ghi hình ảnh rồi tung lên mạng xã hội Facebook. Clip được đăng tải thu hút lượng lớn người xem, trong đó nhiều người rất bất bình trước hành vi côn đồ của người phụ nữ bán đậu hũ.

