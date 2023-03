Có nên giao quyền kiểm định cho các hãng xe?

Bắt 5 đối tượng nhận hối lộ đăng kiểm Liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 29-01S (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), ngày 9-3, Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng của trung tâm này để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Trong 5 bị can có Phạm Hồng Thắng (giám đốc) và Lê Sỹ Mạnh (phó giám đốc). Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 1,4 tỉ đồng mà các bị can nhận hối lộ từ chủ phương tiện, trong thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2022. Ng.Hưởng