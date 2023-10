CSGT gọi người nhà tới đón cháu bé 10 tuổi vì ông ngoại vi phạm nồng độ cồn

Tối 22-10, Tổ chuyên đề kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn của Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai kiểm tra trên địa bàn TP Phan Thiết.

Lực lượng CSGT Công an Bình Thuận triển khai kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh PĐ.

Quá trình triển khai đo nồng độ cồn cũng như lập biên bản các trường hợp vi phạm đều được ghi hình và giám sát của cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân.

Đáng chú ý sau khi lực lượng CSGT triển khai thực hiện nhiệm vụ, một số người đi đường đã phát hiện tổ kiểm tra của CSGT và báo cho nhau, tìm cách né vị trí Tổ công tác đang làm việc.

CSGT kiểm tra một phụ nữ vi phạm nồng độ cồn. Ảnh PĐ.

Tổ chuyên đề đã thay đổi địa điểm kiểm tra ở nhiều tuyến đường khác nhau, nhằm hạn chế tình trạng người vi phạm né tránh và thông báo cho nhau vị trí đang kiểm tra nồng độ cồn.

Tại nhiều tuyến đường, CSGT đã phát hiện, lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong đó có cả những người vi phạm là phụ nữ.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT còn phát hiện một trường hợp là ông ngoại chở cháu gái khoảng 10 tuổi đi học về bằng xe máy có nồng độ cồn khá cao.

“Do phải tạm giữ xe người vi phạm nên lực lượng CSGT đã đề nghị dùng xe đặc chủng đưa cháu gái về nhà nhưng người vi phạm không đồng ý, chúng tôi đã gọi điện thoại cho mẹ cháu bé đến nơi đưa cháu về nhà an toàn”, Thượng tá Trần Lưu Phương, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết.

Ông ngoại chở cháu đi học về có nồng độ cồn khá cao đang bị CSGT lập biên bản. Ảnh PĐ.

Từ ngày 9-10 đến ngày 20-11, CSGT Công an tỉnh Bình Thuận triển khai Kế hoạch Phối hợp thực hiện xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn.

Trong thời gian này, Tổ công tác gồm: Lực lượng CSGT, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân và lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với Công an các địa phương trực tiếp thực hiện việc kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn và bàn giao cho Công an các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản, xử lý. Ảnh PĐ.

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, Công an các địa phương phải tổ chức xác minh có phải là cán bộ, đảng viên hay không để gửi thông báo đến cơ quan, tổ chức nơi cán bộ, đảng viên công tác, sinh hoạt.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, với các trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, nếu có các hành vi, lời nói không đúng mực, lăng mạ, xúc phạm cán bộ CSGT thì báo cáo đề xuất cấp trên chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, giải quyết; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật.

