Đội trưởng CSGT - TT vi phạm nồng độ cồn bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 19/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành quyết định số 2378 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với ông P.V.L. (SN 1980), Đội trưởng đội CSGT - TT huyện Gò Công Tây số tiền 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Thảo Vy.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 22/9, ông L. điều khiển xe ô tô mang BKS 63A-153.09 lưu thông trên quốc lộ 50, theo hướng đi TP. Mỹ Tho về Gò Công.

Khi ông L. đang dừng xe chờ đèn đỏ giữa quốc lộ 50 và đường huyện 25C (đoạn thuộc thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) thì bị xe máy do một thanh niên điều khiển cùng chiều va chạm nhẹ vào hông xe. Do người điều khiển xe ô tô (ông L.) có biểu hiện say xỉn nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa người đàn ông và thanh niên điều khiển xe máy về Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo để đo nồng độ cồn. Kết quả thanh niên đi xe máy không vi phạm nồng độ cồn, còn người điều khiển xe ô tô có kết quả 0,54 miligam/1lít khí thở.

Sau khi CSGT kiểm tra nồng độ cồn thì người điều khiển xe ô tô được xác định là thiếu tá P.V.L, Đội trưởng đội CSGT-TT Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]