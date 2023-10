Nhắc nhở ‘ma men’ cẩn thận khi qua chốt đo nồng độ cồn, cô gái bị triệu tập

Ngày 19/10, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết vừa tiến hành làm việc, lập biên bản cảnh cáo một trường hợp đăng thông tin khu vực tuần tra, kiểm soát giao thông của cảnh sát giao thông lên mạng xã hội.

Trước đó, chị T.T.H (30 tuổi, ngụ Bình Phước) đăng tải, thông báo khu vực tuần tra, kiểm soát giao thông lên tài khoản mạng xã hội facebook, với nội dung “Lộc Thái đo nồng độ cồn nha mọi người. Ai nhậu cẩn thận”.

Công an làm việc với cô gái

Ngay sau khi phát hiện, công an địa phương đã mời chị H đến làm việc. Tại cơ quan công an, chị H thừa nhận mục đích việc đăng tải thông tin nhằm thông báo vị trí tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông cho mọi người, thừa nhận hành vi gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước.

Công an huyện Lộc Ninh đã có biện pháp răn đe, giáo dục, yêu cầu xóa bài viết, viết cam kết không tái phạm và lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, hành vi báo chốt cảnh sát giao thông là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân.

Hiện nay, Công an các tỉnh, thành phố đang tích cực phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an triển khai kiểm tra chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn xử lý vi phạm một cách đồng bộ, xuyên suốt, trách nhiệm, hiệu quả. Tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nhất là đối với người điều khiển các phương tiện ô tô, ô tô đầu kéo, mô tô, xe máy.

CSGT đo nồng độ cồn người tham gia giao thông trên đường ở Bình Dương

Trong đó, tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về: Nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, ngược chiều đường, không để tái diễn tình trạng xe cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải… với tinh thần chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đối với cán bộ, chiến sỹ tuyệt đối không vi phạm nồng độ cồn; nghiêm cấm cán bộ can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan chức năng; nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ bỏ qua lỗi vi phạm dưới mọi hình thức.

Trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật giao thông phải gửi thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]