Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Đức An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 10/10.

Đại tá Bùi Đức An (bìa phải) được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Trước khi được điều động về Sóc Trăng, Đại tá Bùi Đức An (49 tuổi, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chúc mừng Đại tá Bùi Đức An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; mong muốn tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Xây dựng Công an tỉnh Sóc Trăng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Đức An cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng. Với nhiệm vụ mới được phân công, Đại tá Bùi Đức An hứa, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

