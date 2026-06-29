Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ

Ngày 29/6, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đặng Minh Thông đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chỉ định ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao quyết định cho ông Mai Trung Hưng (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Việt Dũng

Cùng với đó, hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM điều động ông Mai Trung Hưng đến nhận công tác tại UBND xã Cần Giờ để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM điều động ông Võ Hữu Thắng - Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, ông Hồ Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh: Cần Giờ là địa bàn đặc biệt quan trọng của TPHCM, vừa là cửa ngõ hướng ra biển, vừa có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Đây cũng là khu vực được thành phố định hướng phát triển với nhiều dự án trọng điểm như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và định hướng kết nối với khu vực Vũng Tàu.

Vì vậy, công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của Cần Giờ nói riêng và TPHCM nói chung.

Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ Mai Trung Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Việt Dũng

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị trên cương vị mới, ông Mai Trung Hưng cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, trước hết tập trung rà soát công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai; phối hợp cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã rà soát các quy hoạch để kịp thời đề xuất với thành phố trong bối cảnh TPHCM đang triển khai điều chỉnh các quy hoạch chung.