Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường

Ngày 19/6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên họp buổi chiều, với trọng tâm làm công tác nhân sự.

Tại phiên làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường.

Lãnh đạo TP.HCM cũng trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua các tờ trình.

Tại phiên họp chiều 19/6, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường. Ảnh: DV

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, Thạc sĩ kỹ thuật, Thạc sĩ Hành chính công, Tiến sĩ xây dựng công trình.

Trong quá trình công tác, ông Cường đảm nhận nhiều chức vụ thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM.

Cuối năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT. Đến năm 2014, ông Cường đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Một năm sau ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Đến ngày 4/1/2019, ông được điều trở lại giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Đến ngày 11/10/2022, ông được HĐND TP.HCM khóa X bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đến nay.