Khởi tố vụ án liên quan đến quán bar Sunny và clip nhạy cảm

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 11:53 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại bar - karaoke Sunny và vụ việc liên quan đến clip nhạy cảm được cho là xảy ra tại đây.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 17:05 11/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc11/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự xảy ra tại bar - karaoke Sunny.

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng xác định clip nhạy cảm được cho là ghi nhận tại bar - karaoke Sunny là giả, không đúng sự thật và sự việc trong clip không phải xảy ra tại địa điểm này. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng ra quyết định khởi tố vụ án “Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” để làm rõ về clip nhạy cảm trên.

Bar-karaoke Sunny, nơi có nhiều ca mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Trước đó, Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị UBND TP Phúc Yên thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar- karaoke Sunny của ông V.T.T (ở phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên).

Cơ quan công an đã chỉ ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh của hộ ông V.T.T là không đúng thực tế số lượng lao động đã đăng ký. Cụ thể, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ông T. là 5 người, thực tế qua kiểm tra, số lượng lao động trong cơ sở là 24 người.

Đến ngày 8/5, UBND TP Phúc Yên đã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ông V.T.T.

Cũng trong ngày 8/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ một clip nhạy cảm ghi lại hình ảnh nhiều tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi phục vụ khách. Clip này lan truyền trên mạng xã hội và được cho là xảy ra tại bar - karaoke Sunny.

Trước đó, cơ sở kinh doanh bar-karaoke Sunny chính là “ổ dịch” COVID-19, nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán mắc COVID-19, trong đó có ca mắc là chuyên gia người Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở nên phức tạp cũng kể từ khi nhiều ca mắc COVID-19 được phát hiện tại điểm kinh doanh này.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-vu-an-lien-quan-den-quan-bar-sunny-va-clip-nhay-cam-50202111511545370....Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-vu-an-lien-quan-den-quan-bar-sunny-va-clip-nhay-cam-50202111511545370.htm