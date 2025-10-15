Nhóm người Việt ngồi ở Campuchia gọi video xưng công an và cái kết

Chiều 15-10, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Phượng (34 tuổi, trú xã Yên Thành, Nghệ An) tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những kẻ từng ngồi ở Campuchia gọi video về lừa đảo, hôm nay ra tù đền tội.

Đồng thời, HĐXX sơ thẩm cũng tuyên 32 bị cáo là đồng phạm với Phương mức án từ 7 đến 16 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, cuối năm 2022, Phượng- người từng sinh sống nhiều năm tại Campuchia, cấu kết với một người Đài Loan (Trung Quốc) tên “A Minh” để lập “công ty” chuyên lừa đảo người Việt Nam.

Phượng trở về Việt Nam, trực tiếp tuyển hàng chục người, chủ yếu là người thân và bạn bè ở Nghệ An sang Campuchia làm việc với lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao, bao chi phí”. Thực chất, họ bị đưa vào một đường dây tội phạm có tổ chức, được phân công nhiệm vụ cụ thể trong kịch bản lừa đảo tinh vi.

Phan Văn Phượng và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại Campuchia, Phượng huấn luyện nhân viên chia thành ba tầng hoạt động (D1, D2, D3). Tầng D1: Gọi điện cho người dân, giả danh công an phường/xã, thông báo nạn nhân nợ thẻ tín dụng hàng chục triệu đồng và sẽ “chuyển máy” cho cấp cao hơn để giải quyết. Tầng D2: Nhóm này đóng vai công an hình sự Hà Nội, cáo buộc nạn nhân liên quan đến rửa tiền, ma túy. Chúng còn gọi video qua Zalo với hình ảnh người mặc sắc phục công an, gửi “lệnh bắt” và “lệnh niêm phong tài sản” giả mạo để tăng độ tin cậy. Tầng D3: Do Phượng cầm đầu, đóng vai kiểm sát viên hoặc thanh tra. Khi nạn nhân hoảng sợ, nhóm này yêu cầu họ “chứng minh sự trong sạch” bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng chỉ định hoặc cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã lừa 5 nạn nhân tại Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình và Thái Nguyên, chiếm đoạt tổng cộng hơn 14,1 tỉ đồng.

HĐXX nhận định bị cáo Phượng là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nên tuyên mức án tù chung thân.