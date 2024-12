Công an tìm nạn nhân đường dây lừa đảo của Mr Pips và Mr Hunter

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng do Phó Đức Nam - Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị những người là bị hại trong vụ lừa đảo trên các trang web, sàn giao dịch... trình báo với Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc để được hướng dẫn giải quyết.

Hoặc các bị hại có thể liên hệ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội theo địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đường dây nóng 0886.882.338, hoặc đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, điện thoại 0989.651.412.

Trước đó, khoảng tháng 5/2024, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng trên.

Xe sang thu giữ trong đường dây lừa đảo.

Phó Đức Nam bàn bạc và giao cho Lê Khắc Ngọ thành lập 44 văn phòng (24 văn phòng ở Hà Nội) với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale. Các văn phòng này tập trung tại quận trung tâm như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân và 20 văn phòng ở TP HCM, Đà Nẵng, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.

Các đối tượng lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, có giao diện giống với sàn giao dịch uy tín trên thế giới như: gtmx, alpha trading, iqx, lodonnex, ibmex, iswiss, trust...

Do đây là các sàn giao dịch giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các lệnh có mệnh giá nhỏ sẽ cho nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, rồi khuyến khích họ đầu tư lớn hơn để có lợi nhuận cao dẫn đến việc thua sạch tiền.

Số lượng lớn vàng thu giữ của các đối tượng liên quan.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can. Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị can về tội “Rửa tiền”; 1 bị can tội “Không tố giác tội phạm”; 1 bị can tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bước đầu xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.

Qua vụ án trên, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khuyến cáo, hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) là hình thức đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư mua và bán các loại tiền tệ, nhà đầu tư kiếm lời dựa trên sự thay đổi giá trị của tỷ giá hối đoái (là tỷ giá được sử dụng để quy đổi giá trị của một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác khi thực hiện giao dịch ngoại tệ). Hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nhà đầu tư tham gia giao dịch, đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dưới 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp. Đối với hình thức đầu tư trực tiếp: nhà đầu tư mở tài khoản trực tiếp trên website của sàn giao dịch và tự thực hiện hoạt động mua/bán chứng khoán quốc tế.

Đối với hình thức đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư sẽ gửi lệnh mua/bán thông qua cá nhân hoặc tổ chức tự nhận là đại diện của sàn tại Việt Nam và cá nhân hoặc tổ chức này sẽ thay nhà đầu tư chuyển tiền, rút tiền và nhập lệnh lên sàn, thông báo lãi/lỗ, cũng như yêu cầu nhà đầu tư chuyển thêm tiền nếu tài khoản bị lỗ dẫn đến thiếu hụt tài sản ký quỹ.

Do các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do công ty trung gian cung cấp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nên các đối tượng cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý.

Các đối tượng quản lý phân chia thành các bộ phận thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau để dụ dỗ người bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng để nạp tiền theo hướng dẫn của đối tượng và các trang web để đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Từ đó bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

