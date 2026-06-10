Công an mời người bố lên làm việc sau đơn trình báo nghi bạo hành con trai

Ngày 9/6, Công an xã Quỳnh Anh cho biết đang xác minh đơn trình báo của bà Bùi Thị Lâm (SN 1976, trú xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An) liên quan đến nghi vấn một bé trai bị bạo hành.

Công an làm việc với Ng.B.Đ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 14h30 ngày 8/6, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của bà Lâm với nội dung tố cáo anh Ng.B.Đ. (SN 1991, trú thôn Đồng Tương, xã Quỳnh Anh) có hành vi bạo hành con trai ruột là cháu Ng.Tr.U. (SN 2016), khiến cháu bị nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Anh đã cử tổ công tác xuống nơi xảy ra vụ việc để xác minh ban đầu, đồng thời mời anh Ng.B.Đ. đến trụ sở làm việc nhằm làm rõ các nội dung được phản ánh.

Hiện cơ quan công an đang thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh cháu bé nghi bị bạo hành lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một người phụ nữ tự nhận là mẹ của cháu bé, phản ánh tình trạng con trai có nhiều vết bầm tím, trầy xước trên cơ thể và cho rằng cháu bị bố ruột bạo hành trong thời gian sinh sống cùng bố. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận.