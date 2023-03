Lực lượng công an kiểm tra các giấy tờ liên quan hoạt động của các phòng giao dịch F88 tại Đồng Tháp (ảnh: Công an Đồng Tháp)

Ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các lực lượng chức năng vừa dồng loạt kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tại các phòng giao dịch, công an đã kiểm tra hành chính về việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối vối ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở, việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất…

Công an kiểm tra 16 phòng giao dịch F88 tại Đồng Tháp (ảnh: Công an Đồng Tháp).

Qua kiểm tra, công an phát hiện một số phòng giao dịch có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy…

Trong đó, Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phòng giao dịch F88 trên địa bàn huyện số tiền 3 triệu đồng về hành vi Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an, vi phạm tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ – CP.

Hiện Công an các địa phương đang tập trung hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

