Công an chỉ ra một số tồn tại từ vụ cháy dãy nhà ven kênh Đôi, quận 8

Ngày 11-4, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 8 tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy tại Bãi vật liệu gỗ cũ ở 206/1/12 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, xảy ra hôm 1-4.

Theo Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận 8, vụ cháy tối 1-4 gây thiệt hại diện tích 470m2; có chín căn nhà bị thiệt hại với tổng số tiền là 1,65 tỉ đồng.

Tối 1-4, đám cháy bùng lên từ dãy nhà ven kênh Đôi, quận 8. Ảnh: MXH

Công an xác định hai kho xưởng gỗ nơi vụ cháy bùng phát không có giấy phép hoạt động. Sau khi trích xuất hình ảnh từ hai camera an ninh và thu các lõi dây điện, mảnh kim loại… thì ban đầu xác định lửa xuất phát từ kho gỗ, khu vực để máy móc… nguyên nhân nghi do chập điện.

Theo Công an quận 8, vụ cháy có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về PCCC, hôm 8-4 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định phân công, tổ chức điều tra làm rõ để có hướng xử lý cụ thể theo quy định pháp luật.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng PC07 trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chữa cháy. Ảnh: NT

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) cho rằng “vụ cháy hết sức kinh hoàng, ngọn lửa nhìn trong hình ảnh rất kinh khủng, như một thảm họa”. May mắn, nhờ sự chủ động của lực lượng tại chỗ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nên đã dập tắt kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại...

Trưởng PC07 cũng nói về các thiếu sót của địa phương khi chưa lập hồ sơ về nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh là đồ gỗ cũ, tân trang lại để bán nhưng không đăng ký kinh doanh, không đảm bảo về an toàn PCCC ở khu vực này.

Vụ cháy gây thiệt hại ước tính vào khoảng 1 tỉ 650 triệu đồng. Ảnh: NY

Ông Tâm nhận xét đây là một số thiếu sót, tồn tại và đề nghị phía UBND quận 8 kiểm tra, tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở kinh doanh không phép, vi phạm về xây dựng, hoạt động chui. Bởi theo ông, đây là mầm mống, nguy cơ cháy nổ phát sinh thiệt hại.

Phát biểu, Thượng tá Trương Thành Lanh, Phó Trưởng Công an quận 8, đã thông tin những mặt được và chưa được về công tác PCCC tại địa phương, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục.

“Thời gian tới, Công an quận sẽ chỉ đạo làm sao có kết quả điều tra nhanh vụ cháy, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các phường đảm bảo PCCC tốt hơn” – Thượng tá Lanh nói.

