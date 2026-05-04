Con học tiểu học mâu thuẫn với bạn, nam phụ huynh hành hung người phụ nữ 58 tuổi

Ngày 4-5, Công an xã Hà Bắc, TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu để xử lý ông T.V.L. (SN 1988, trú tại thôn Nhân Lư, Hà Bắc) về hành vi cố ý gây thương tích cho bà B.T.C. (SN 1968, trú tại xã Hà Bắc).

Công an xã Hà Bắc làm việc với anh T.V.L.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-5, tại nhà bà B.T.C., ông T.V.L. đã dùng tay chân đánh bà C.. Sau đó, bà C. được đưa đi khám, điều trị tại Trung tâm y tế Thanh Hà, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, trong tối 2-5, Công an xã Hà Bắc đã khẩn trương vào cuộc và triệu tập ông T.V.L. lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Nguyên nhân vụ việc được xác định, do trước đó giữa cháu bà C. và con trai ông L. (đều đang học tiểu học) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông L. tìm đến nhà bà C. nói chuyện. Khi đang nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại và ông L. đã dùng tay chân đánh liên tiếp vào bà C. Tại cơ quan công an, ông T.V.L. đã thừa nhận hành vi của mình.