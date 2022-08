Chuyện xúc động về trung tá cảnh sát hy sinh khi chữa cháy ở quán karaoke

Thứ Ba, ngày 02/08/2022 14:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mỗi sáng trước khi đi làm, trung tá Đặng Anh Quân lại đẩy xe hàng ra ngõ cho mẹ ngồi bán trà đá. Vị trung tá được hàng xóm, đồng đội quý mến vì sống tình cảm, tài đức vẹn toàn.

Bà Thuỷ khóc ngất kể lại sự việc.

Chiều qua (1/8), quán karaoke trên phố Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) do trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng) chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau khi giải cứu được 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, trung tá Quân và 2 đồng đội đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Sáng 2/8, PV đã có mặt tại con ngõ nhỏ dẫn vào nhà trung tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng, phường Láng Thượng. Trong ngôi nhà nhỏ, bao trùm không khí u buồn. Bà con lối xóm khi hay tin đã đến chia buồn với gia đình người chỉ huy dũng cảm.

Phía ngoài rất nhiều người bạn, người đồng đội của trung tá Quân tới để chia buồn, phụ giúp gia đình. Một số vị khách thì ngồi chia sẻ với nhau câu chuyện về vị trung tá Quân dễ mến, tình cảm.

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh Quân.

Ngồi trong nhà, bà Trần Thị Thủy (68 tuổi, mẹ của anh Quân) với đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều từ khi nhận tin con hy sinh trong vụ cháy. Bà kể, anh Quân là con trai cả, dưới anh Quân có một em gái. Từ lúc anh Quân lên 4 tuổi, em gái được 2 tuổi, bố anh Quân đã mất sớm nên trọng trách nuôi nấng hai con nhỏ bà Thuỷ gánh vác. Sau này, anh Quân lập gia đình và sinh được 2 người con trai (1 cháu học đại học, 1 cháu học cấp 2).

“Quân mồ côi bố từ nhỏ, giờ hai con trai của nó lại mồ côi cha, đau đớn quá đi thôi”, bà Thuỳ nghẹn ngào nói.

Theo bà Thuỷ, thường ngày bà vẫn hay để ý đến tin tức các vụ cháy vì liên quan đến nghề của con trai mình. Chiều 1/8, bà nghe người nhà nói đang có cháy ở khu Quan Hoa, trong đầu bà nghĩ con trai cũng đi làm nhiệm vụ nhưng không hiểu sao lúc đó bà thấy nóng ruột. Thấy không yên tâm, bà định gọi điện cho con thì người nhà báo tin có 3 chiến sĩ cảnh sát hi sinh trong khi đang chữa cháy tại quán karaoke. Tuy nhiên, lúc này chưa có danh tính nên chưa biết ai.

“Tôi vẫn lấy điện thoại ra gọi cho con nhưng chỉ nhận được tín hiệu thông báo không thể liên lạc được. Lòng tôi càng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nghĩ con gặp chuyện chẳng lành nên tôi vội vàng đi tới đơn vị nơi con làm việc thì hay tin con hy sinh khi chữa cháy, cứu người”, bà Thuỷ khóc nấc.

Lúc sau, bà Thuỷ vội vàng đến bệnh viện nơi con nằm. Chờ mãi đến tối bà mới được gặp con trai. Đối với bà Thuỷ anh Quân là người con hiếu thảo, thấu hiểu được sự vất vả của mẹ, anh luôn quan tâm chăm sóc mẹ và em gái. Dù có thể bận công việc nhưng mỗi sáng anh Quân vẫn đẩy xe hàng ra ngõ cho mẹ ngồi bán hàng rồi mới đi làm.

"Khi vào gặp con ở trong phòng lạnh, tôi xoa mặt thấy một bên bị xước xát nhiều, một bên bị bầm tím, trên đầu bị thương. Bên cạnh con còn có hai đồng đội cùng hy sinh. Nhìn con nằm đó tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Con mất đi rồi tôi còn biết nương tựa vào ai", bà Thủy xúc động.

Còn vợ của trung tá Quân, từ khi hay tin chồng hi sinh chị chẳng thiết ăn uống gì. Đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ, khóc ngất đi phải có người túc trực bên cạnh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Anh Lê Bách (ở Hà Nội), là người bạn, đồng đội của anh Quân bật khóc cho biết, anh Quân là người có nghiệp vụ tốt, tài đức vẹn toàn. Còn ngoài đời, anh ấy sống tình cảm, quan tâm đến mọi người.

Đến chia buồn với gia đình anh Quân, bà Nguyễn Thị Minh (hàng xóm) xúc động nói, ở xóm ai cũng yêu mến anh Quân. Mẹ Quân chỉ ở nhà bán nước chứ không làm gì cả, giờ con mất đi bà ấy sốc lắm, biết nương tựa vào đâu.

“Khi nghe tin cháu Quân hy sinh tôi ngẩn ngơ, nước mắt cứ chảy ra thôi. Thương mẹ, vợ và con nó mà chẳng biết làm sao cả”, bà Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Thẫm (hàng xóm) chia sẻ, “Chiều qua, khi tôi đang ở nhà thì thấy có người về hô to cháu Quân đi rồi. Nghe xong tay chân tôi bủn rủn, đứng không vững. Ở xóm, ai cũng quý Quân. Hai đứa con của Quân cũng học giỏi lắm”.

Vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa. Lúc này, trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ khiến họ hy sinh. Ngày 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm từ trung uý lên thượng úy đối với Đỗ Đức Việt, cán bộ và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sỹ đối với Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chuyen-xuc-ong-ve-trung-ta-canh-sat-hy-sinh-khi-chua-chay-o-quan-kara...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chuyen-xuc-ong-ve-trung-ta-canh-sat-hy-sinh-khi-chua-chay-o-quan-karaoke-a562674.html